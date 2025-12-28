به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به برگزاری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که از ۱۶ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی کشور امارات برگزار شد، گفت: کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و با شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار» در این دوره از رقابت‌ها حضور یافت.

وی افزود: این کاروان با ترکیب ۱۹۴ ورزشکار شامل ۱۲۱ پسر و ۷۳ دختر در ۱۱ رشته ورزشی از جمله پارادوومیدانی، پاراشنا، گلبال، بوچیا، پاراوزنه‌برداری، پاراتکواندو و بسکتبال با ویلچر سه‌نفره در این مسابقات شرکت کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تأکید بر نقش مهم دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه در این رویداد ورزشی تصریح کرد: از مجموع اعضای کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۱۲۰ نفر از شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در حال تحصیل در مدارس استثنایی و مدارس تلفیقی فراگیر تشکیل می‌دادند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالا، توانمندی و شایستگی این دانش‌آموزان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

وی افزود: موفقیت و حضور مؤثر دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در رقابت‌های پاراآسیایی جوانان، حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت خانواده‌ها، تلاش مربیان و همکاری دستگاه‌های اجرایی است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.