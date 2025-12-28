به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از اعتراض‌های گسترده سوری‌ها در لاذقیه و طرطوس خبر دادند. تظاهرکنندگان خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.

منابع سوری از حضور گسترده تظاهرکنندگان در لاذقیه و بانیاس به دعوت شیخ غزال غزال خبر دادند و خواستار فدرالیسم و حقوق مدنی و سیاسی شدند.

این منابع از حضور گسترده نیروهای جولانی خبر دادند. شهرهای ساحلی سوریه از نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه شاهد فضای به‌شدت امنیتی و استقرار بی‌سابقه نیروهای دولتی است.

این آماده‌باش همزمان با فراخوان عمومی برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز آغاز شده است که هدف آن اعتراض به نقض حقوق شهروندی، حاشیه راندن جامعه علوی و مطالبه حق تعیین سرنوشت اعلام شده است.

بر اساس گزارش منابع محلی، با وجود حضور انبوه عناصر دستگاه‌های امنیتی در خیابان‌ها، سوری‌ها به میدان آمده‌اند. این حرکت اعتراضی که «خشمِ کرامت» نامیده شده، تا ۵ عصر به وقت محلی ادامه خواهد یافت.

شیخ «غزال غزال»، رئیس شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج، در پیامی ویدئویی از علویان خواسته بود امروز یکشنبه در یک «طوفان انسانی مسالمت‌آمیز» به خیابان‌ها بیایند. شیخ غزال این حرکت را پاسخی به آنچه «جنگ نسل‌کشی روشمند» علیه جامعه علویان سوریه خواند، دانست و بر حق تعیین سرنوشت و لزوم برقراری فدرالیسم سیاسی تأکید کرد.

شیخ غزال در سخنان خود با انتقاد شدید از سکوت جهانی، وضعیت فعلی را با جنایات نازیسم مقایسه کرد و گفت: آنچه امروز شاهدیم، تلاش برای درهم‌شکستن اراده یک ملت و تحمیل تسلیم از طریق قدرت است. مردان ما به بازداشتگاه‌ها برده می‌شوند و زنان ما بدون هیچ مانع و اقدام بازدارنده‌ای ربوده می‌شوند. آن‌ها ما را به اجبار به سمت خشونت سوق می‌دهند تا مرز میان ظالم و مظلوم پاک شود و با مخدوش کردن چهره مظلوم، رنج و حق‌طلبی او را به یک جنایت تبدیل کنند.

شیخ غزال هشدار داد: تداوم این وضعیت و عدم مداخله بین‌المللی برای حفاظت از غیرنظامیان، تنها به ویرانی بیشتر منجر خواهد شد.

رئیس شورای علویان با خطاب قرار دادن پیروان خود بر ضرورت ایستادگی تأکید کرد و گفت: یا در این سرزمین ریشه‌هایی محکم و غیرقابل‌کنده شدن خواهیم بود، یا اصلاً نخواهیم بود.

وی با رد هرگونه توهین یا به حاشیه راندن جامعه علوی، همزمان بر مخالفت قاطع خود با وقوع جنگ داخلی در سوریه تأکید کرد و از سایر گروه‌های جامعه سوریه نیز خواست تا از مطالبات آنها حمایت کنند.