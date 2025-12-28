نیروهای جولانی با گلوله و سلاح سرد به معترضان در سوریه حمله ور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی از تیراندازی نیروهای جولانی به سمت تظاهرکنندگان در میدان الازهری در شهر لاذقیه خبر دادند. منابع محلی گزارش دادند که چند تن از شهروندان در پی حمله نیروهای جولانی به تظاهر کنندگان در وادی الذهب و الزهرا در شهر حمص مجروح شدند.

نیروهای جولانی علاوه بر تیراندازی با سلاح سرد نیز در برخی مناطق به سمت تظاهرکنندگان حمله ور شدند. منابع محلی سوریه همچنین خبر دادند که در پی تیراندازی و درگیری‌ها در میدان الازهری در شهر لاذقیه ده‌ها نفر از تظاهرات کنندگان مجروح شدند.

همچنین این منابع از جان باختن و مجروح شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان به ضرب گلوله نیروهای امنیت عمومی در میدان الازهری در شهر لاذقیه خبر دادند. منابع محلی سوریه افزودند که نیروهای جولانی شماری از تظاهرکنندگان را در شهر حمص بازداشت کردند.

مرکز دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که شهرهای بانیاس، لاذقیه، جبله و حمص شاهد تظاهرات بود و حامیان دولت جدید سوریه و نیروهای جولانی به سمت تظاهرکنندگان حمله ور شدند.

نیروهای جولانی در شهر بانیاس،میدان الزراعه شهر لاذقیه، شهر جبله و مناطقی از حمص با زور تظاهرکنندگان را متفرق کردند و مانع از تجمع و حق آزادی بیان شدند. در شهر حمس شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای جولانی بازداشت شدند. در لاذقیه برخی تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم از سوی نیروهای جولانی قرار گرفتند. نیروهای جولانی به خبرنگاران و فعالان نیز حمله ور شدند.

حامیان دولت جدید سوریه با کارد و ساطور به تظاهرکنندگان در شهر جبله حمله کردند. در حومه جبله نیز با گلوله جنگی به سمت تظاهرکنندگان شلیک شد. منابع محلی در سوریه گزارش دادند که نیروهای جولانی برای متفرق ساختن معترضان در میدان السعدی در شهر طرطوس از گاز اشک‌آور و بمب‌های صوتی استفاده کردند.

در شهر بانیاس نیروهای وابسته به دولت جدید سوریه به جوانان حمله ور شدند. این در حالی است که شبکه الاخباریه سوریه از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیت داخلی در جریان اعتراضات لاذقیه خبر داد.