ضرب و شتم اسیران فلسطینی هنگام انتقال به مراکز درمانی از سوی اشغالگران

منابع فلسطینی ضمن تشریح اوضاع ناگوار اسیران در بند رژیم صهیونیستی از شیوع بیماری های واگیردار در میان آنها و ضرب و شتم و آزار بدنی آنها حین انتقال به مراکز درمانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هیئت امور اسرا و آزادگان و «باشگاه اسیر فلسطینی» امروز یکشنبه در جدیدترین گزارش خود، پرده از تداوم جنایات سازمان‌یافته علیه سلامت زندانیان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی برداشتند.

نهادهای حقوق بشری فلسطین تأکید کردند که هزاران اسیر همچنان از حق دسترسی به خدمات درمانی در داخل زندان‌های اشغالگران محروم هستند. این محرومیت به عنوان یک ابزار فشار هدفمند علیه زندانیان به کار گرفته می‌شود.

اعمال سیاست «گرسنگی دادن اجباری» و نگهداری اسرا در شرایط بسیار سخت و غیرانسانی، منجر به وخامت شدید وضعیت جسمانی زندانیان و انتشار گسترده بیماری‌های واگیردار و پوستی در میان آن‌ها شده است.

بر اساس این گزارش، وضعیت بهداشتی زندان‌ها در دسامبر ۲۰۲۵ هیچ بهبودی نداشته است؛ بلکه فراتر از آن، «محرومیت از درمان» اکنون به یک سیاست ثابت و واقعیت دائمی در برخورد با اسرای فلسطینی تبدیل شده است.

گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که اسرا نه تنها درمان نمی‌شوند، بلکه در صورت درخواست کمک پزشکی یا در حین انتقال به کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها، مورد ضرب و شتم و آزار بدنی قرار می‌گیرند.

تعدادی از اسرا به بیماری‌های صعب‌العلاج و بسیار خطرناکی همچون «سرطان» و «ام.اس» مبتلا هستند، اما بدون دریافت کوچک‌ترین مراقبت پزشکی یا دارویی در سلول‌های خود رها شده‌اند.

شکنجه و آزار اسرا حتی در «درمانگاه زندان الرمله» و دیگر مراکز درمانی نیز ادامه دارد.

گزارش شده است که زندانیان بیمار حتی در حین جلسات درمانی حساس مانند «دیالیز کلیه» نیز مورد حمله و تعرض فیزیکی قرار می‌گیرند.

