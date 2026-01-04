  1. بین الملل
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

شهادت ۸۶ اسیر فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی طی دو سال

مرکز اسرای فلسطینی اعلام کرد که ۸۶ اسیر فلسطینی در فاصله زمانی بین اکتبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی شهادت ۸۶ اسیر را در زندان‌های رژیم صهیونیستی بین اکتبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ مستند و تأکید می‌کند که این آمار بی‌سابقه است و نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک شکنجه، بدرفتاری و بی‌توجهی عمدی علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی است.

این گزارش توضیح می‌دهد که ۴۷ اسیر در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم همراه با محرومیت از درمان به شهادت رسیده‌اند. در حالی که ۴۱ نفر دیگر به دلیل بیماری‌ها و جراحات قابل درمان مانند سرطان، دیابت، گال و زخم‌های عفونی جان باختند. علاوه بر این، ۲۲ اسیر در طول بازداشت خود ناپدید شده اند.

بر اساس این گزارش در میان شهدا؛ غیرنظامیان، پزشکان، امدادگران، اسرای قدیمی و مجروحان وجود دارند و برخی از آنها به عنوان «سپر انسانی» استفاده شده‌اند. همچنین مرگ و میرها در داخل زندان‌ها یا در بیمارستان‌های اسرائیلی در حالی که تحت نظارت بودند، رخ داده است که اشغالگران را مستقیماً مسئول حقوقی ناشی از مرگ آنها قرار می دهد.

