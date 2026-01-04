به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی شهادت ۸۶ اسیر را در زندان‌های رژیم صهیونیستی بین اکتبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۵ مستند و تأکید می‌کند که این آمار بی‌سابقه است و نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک شکنجه، بدرفتاری و بی‌توجهی عمدی علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی است.

این گزارش توضیح می‌دهد که ۴۷ اسیر در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم همراه با محرومیت از درمان به شهادت رسیده‌اند. در حالی که ۴۱ نفر دیگر به دلیل بیماری‌ها و جراحات قابل درمان مانند سرطان، دیابت، گال و زخم‌های عفونی جان باختند. علاوه بر این، ۲۲ اسیر در طول بازداشت خود ناپدید شده اند.

بر اساس این گزارش در میان شهدا؛ غیرنظامیان، پزشکان، امدادگران، اسرای قدیمی و مجروحان وجود دارند و برخی از آنها به عنوان «سپر انسانی» استفاده شده‌اند. همچنین مرگ و میرها در داخل زندان‌ها یا در بیمارستان‌های اسرائیلی در حالی که تحت نظارت بودند، رخ داده است که اشغالگران را مستقیماً مسئول حقوقی ناشی از مرگ آنها قرار می دهد.