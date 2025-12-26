اوضاع بغرنج هزاران اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیئت امور اسرا و آزادگان وابسته به سازمان آزادیبخش فلسطین و باشگاه اسیر فلسطینی در بیانیهای مشترک اعلام کردند: بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ اسیر و بازداشتی فلسطینی در زندانها و اردوگاههای ارتش رژیم صهیونیستی، تحت شرایطی قرار دارند که میتوان آن را «اعدام تدریجی» نامید.
این گزارش که پس از بازدیدهای میدانی از چندین زندان تنظیم شده، حاکی از افزایش بیسابقه خشونت علیه اسرا است به گونهای که استفاده از شوک الکتریکی، سگهای پلیس، بمبهای صوتی و ضربوشتم شدید، تنها بخشی از ابزارهای سرکوب اشغالگران در قبال زندانیان است.
این منابع با اشاره به اینکه اسرا از کمترین نیازهای انسانی مانند پوشاک کافی و زمان هواخوری محروم شدهاند، تصریح کردند: در زندان دامون ۵۰ اسیر فلسطینی در معرض سرکوبهای برنامهریزیشده از جمله گاز اشکآور، دستبندهای فلزی در ساعات طولانی و رها شدن در سرمای شدید بدون دسترسی به اقلام بهداشتی و دارویی هستند.
همچنین حدود ۳۵۰ کودک اسیر نیز از ملاقات با خانواده و مراقبتهای پزشکی محروم بوده و به دلیل سوءتغذیه شدید و نبود پوشاک مناسب، با انواع بیماریهای پوستی و عفونی دستوپنج نرم میکنند.
بیانیه این دو نهاد مستنداتی را ارائه کرد که نشان میدهد بیش از ۱۴۰۰ اسیر اهل نوار غزه در زندانهای رژیم اشغالگر به سر میبرند که تحت شکنجه، محرومیت از درمان و هتک حرمت مستمرِ کرامت انسانی قرار دارند.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: کودکان اسیر حدود ۳۵۰ نفر از ملاقات با خانواده و مراقبتهای پزشکی محروم هستند؛ این کودکان علاوهبر تحمل ضربوشتم، گرسنگی اجباری و کمبود شدید غذا و پوشاک، با خطر شیوع گسترده بیماریها روبرو هستند.
گزارشهای رسیده از زندان «نقب» نشان میدهد، سیاست «گرسنگی اجباری» به شدت دنبال میشود و وعدههای غذایی با حجم بسیار اندک باعث کاهش وزن شدید و ضعف مفرط اسرا شده است.
این وضعیت در کنار عدم رعایت بهداشت، منجر به شیوع بیماریهایی نظیر «گال» و ویروسهای ناشناخته شده است که هیچ درمانی برای آنها ارائه نمیشود.
این بیانیه همچنین به وضعیت رهبران اسیر، از جمله «احمد سعدات» دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین در زندان «جانوت» اشاره کرده و آورده است: آنها در انزوا و سلولهای انفرادی تحت شکنجههای شدید جسمی قرار دارند که منجر به جراحات جدی از جمله شکستگی دنده و دردهای مزمن شده است.
