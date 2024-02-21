به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، درحالی که همزمان با آغاز جنگ غزه، شرایط اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر به مراتب بدتر از گذشته شده است، هیأت امور اسرا و آزادگان فلسطینی در گزارشی از وضعیت اسفبار اسرای فلسطینی در زندان «عتصیون» خبر داده و اعلام کرد که ۹۰ درصد اسرا تحت شکنجه‌های وحشتناک و آزار و ضرب و شتم قرار دارند و تعدادی از آنها به بازداشتگاه اداری منتقل شده‌اند.

در گزارش این هیأت آمده است که از ۱۰۵ اسیر فلسطینی در زندان عتصیون ۹۰ نفر مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفته‌اند و تا رسیدن به بازداشتگاه اداری همچنان زیر شکنجه بودند.

وکیل هیأت امور اسرا و آزادگان فلسطینی وضعیت اسرا در زندان عتصیون را فاجعه بار توصیف و اعلام کرد که این اسرا در فضایی بسیار کوچک محبوس هستند و حتی تشک و پتو و لباس هم به آنها داده نمی‌شود و در میان سرما مجبورند روی زمین بخوابند. حتی پنجره‌ها نیز باز است که موجب سرد شدن اتاق‌ها می‌گردد و همواره هنگام بارندگی شرایط سخت‌تر می‌شود و اتاقی که این اسرا در آن نگه‌داری می‌شوند تبدیل به گودال آب می‌گردد.

وی افزود: البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود و زندان‌بانان برای شکنجه بیشتر اسرا و محروم کردن آنها از خواب، هر شب درب اتاق‌ها را می‌کوبند و گاهی بدون هیچ توجیهی آنها را بیرون می‌آورند و در هوای بسیار سرد در حیاط نگه می‌دارند. همچنین شاهد اهمال‌کاری پزشکی شدید علیه این اسرا هستیم و صهیونیست‌ها به دنبال مرگ تدریجی اسرای فلسطینی هستند. از زمان آغاز تجاوز نظامی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هیچ دارویی به اسرا داده نشده و با وجود وخیم بودن وضعیت جسمانی بسیاری از آنها هیچگونه پیگیری پزشکی انجام نمی‌شود که نوعی مجازات علیه آنها است.

از تاریخ ۷ اکتبر یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون اقدامات وحشیانه عناصر اشغالگر علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تشدید شده است. زندان‌های رژیم صهیونیستی تبدیل به یک جهنم واقعی شده که انواع و اقسام شکنجه‌ها در آن‌ها اعمال می‌شود. این در حالی است که نهادهای حقوقی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده و شکنجه‌های جاری در این زندان‌ها به شدت از دید رسانه‌ها پنهان می‌ماند.

بر اساس آنچه که اسرای فلسطینی روایت کرده اند عناصر صهیونیست آب آشامیدنی زندانیان را به وسیله خاک آلوده می‌کنند به طوری که دیگر قابل شرب نیست. سلول‌های این اسرا مملو از حشرات بوده و در یک سلول ده‌ها اسیر نگه داری می‌شوند.

همچنین اسرای فلسطینی در طول روز نور خورشید را نمی‌بینند. برق زندان‌ها نیز قطع است. وعده‌های غذایی که به اسرا داده می‌شود از لحاظ کیفیت به قدری نامطلوب است که بسیاری از زندانیان دچار بیماری‌های گوارشی شده‌اند.