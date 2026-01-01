به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به استناد گزارشهای حقوق بشری در سرزمینهای اشغالی فاش کرد که اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل در طول جنگ اخیر به عنوان اقدامی تلافیجویانه و در چارچوب مجازات دستهجمعی، مورد تشنگی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، با دستورات ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از ۷ اکتبر شرایط بازداشت برای تمامی اسرای فلسطینی، صرف نظر از زمان دستگیری آنها در طول حملات یا عملیات در نوار غزه، تشدید شد.
همچنین گزارشها نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد از اسرای بازداشت شده در فضایی کمتر از سه متر مربع و بدون تخت برای استراحت زندگی میکنند و از خشونت مستمر زندانبانان، محرومیت از خدمات بهداشتی و عدم دسترسی به دادگاههای عادلانه رنج میبرند.
از سوی دیگر نهادهای رسیدگی به امور اسرای فلسطینی اعلام کردند که در پی تشدید سیاستهای بازداشت و شکنجه سیستماتیک توسط رژیم صهیونیستی، نزدیک به نیمی از فلسطینیان دربند، بدون هیچگونه اتهام یا محاکمهای در زندانهای این رژیم نگهداری میشوند.
طبق آمارهای ارائه شده در این گزارش، تعداد کل اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی از مرز ۹۳۰۰ نفر فراتر رفته است که در این میان، حدود ۴۹ درصد آنها بدون طی شدن روال قانونی یا طرح اتهام زندانی هستند.
جزئیات این آمار نشان میدهد که ۳۳۵۰ نفر تحت عنوان «بازداشت اداری» و ۱۲۲۰ نفر دیگر که عمدتاً از بازداشتشدگان نوار غزه هستند، طبق قانونی خاص به عنوان «مبارزان غیرقانونی» طبقهبندی شده و در اسارت بهسر میبرند.
سیستم بازداشت اداری که از سوی سرکردگان صهیونیست اجرا میشود، بر پایه احکام نظامی است که میتواند برای سالها تمدید شود. مبنای این بازداشتها «پروندههای محرمانه» است که نه تنها اسرا، بلکه وکلای آنها نیز حق دسترسی و اطلاع از محتویات آن را ندارند و همین امر امکان هرگونه دفاع قانونی را از آنها سلب کرده است.
این گزارش تأکید میکند که سال ۲۰۲۵ در واقع استمرار جنایت نسلکشی علیه ملت فلسطین بوده و آثار آن به وضوح در وضعیت اسرا مشاهده میشود؛ بهطوری که زندانها و بازداشتگاههای نظامی به عرصهای برای اعمال شکنجههای سازمانیافته تبدیل شدهاند. شهادت ۳۲ اسیر فلسطینی در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، گواهی روشن بر تشدید جنایات هدفمند علیه جنبش اسرا و وخامت بیسابقه اوضاع در داخل زندانهای اشغالگران است.
