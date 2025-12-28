به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز یکشنبه اعلام کرد که تعمیرات مهم خطوط برق در نیروگاه هستهای زاپروژیا آغاز شده است و انتظار میرود چند روزی هم به طول بینجامد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این خصوص ادامه داد که تعمیرات حیاتی خطوط برق نزدیک این تأسیسات آغاز شد، جایی که تیم آژانس در حال نظارت بر تعمیرات است و انتظار میرود «چند روز» نیز طول بکشد.
در این بیانیه آمده است که تعمیرات مذکور بخشی از «تلاشهای مداوم برای جلوگیری از حادثه هستهای در طول درگیری نظامی» است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعاتی پیش از آتش بس موقت میان نیروهای روسی و اوکراینی در نیروگاه هسته ای زاپروژیا با وساطت آژانس خبر داده بود.
این آژانس در بیانیهای اعلام کرده بود که تیمهایش در حال نظارت بر کار تعمیرات هستند که انتظار میرود چند روز طول بکشد و این بخشی از تلاشها برای جلوگیری از وقوع حادثه هستهای در جریان درگیری تقریباً چهار ساله است.
گفتنی است که نیروهای روسی از مارس ۲۰۲۲ بر این نیروگاه مسلط شدند. کی یف و مسکو یکدیگر را به هدف قرار دادن آن در جریان جنگ متهم می کنند. نیروگاه زاپروژیا در دوران شوروی سابق و بین سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۵ در جنوبشرقی اوکراین ساخته شد و گفته میشود هماکنون بزرگترین نیروگاه هستهای در اروپا و نهمین نیروگاه بزرگ در جهان است.
