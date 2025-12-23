به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی لیخاچف مدیرکل شرکت دولتی روساتم امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روساتم آماده همکاری بینالمللی در مورد نیروگاه هستهای زاپروژیا است، اما در چارچوب قانون و تضمین بیقید و شرط ایمنی نیروگاه.
مدیرکل شرکت دولتی روساتم ادامه داد: جنبه تجاری بهرهبرداری از نیروگاه هستهای زاپوریژیا میتواند موضوع مذاکرات بینالمللی باشد.
وی افزود: گروسی (مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی) سران سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی را در جریان موضع روسیه در مورد وضعیت نیروگاه هستهای زاپروژیا و نیروگاه انرگودار قرار میدهد. از سرگیری فعالیت نیروگاه هستهای زاپروژیا با در نظر گرفتن وضعیت نظامی-سیاسی انجام خواهد شد.
