به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی لیخاچف مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روس‌اتم آماده همکاری بین‌المللی در مورد نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا است، اما در چارچوب قانون و تضمین بی‌قید و شرط ایمنی نیروگاه.

مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم ادامه داد: جنبه تجاری بهره‌برداری از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا می‌تواند موضوع مذاکرات بین‌المللی باشد.

وی افزود: گروسی (مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی) سران سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را در جریان موضع روسیه در مورد وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و نیروگاه انرگودار قرار می‌دهد. از سرگیری فعالیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با در نظر گرفتن وضعیت نظامی-سیاسی انجام خواهد شد.