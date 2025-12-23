  1. بین الملل
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

شرط روسیه برای همکاری بین المللی درباره نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا

مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم در سخنانی شرط کشورش برای همکاری بین‌المللی پیرامون نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را رسانه‌ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی لیخاچف مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روس‌اتم آماده همکاری بین‌المللی در مورد نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا است، اما در چارچوب قانون و تضمین بی‌قید و شرط ایمنی نیروگاه.

مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم ادامه داد: جنبه تجاری بهره‌برداری از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا می‌تواند موضوع مذاکرات بین‌المللی باشد.

وی افزود: گروسی (مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی) سران سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را در جریان موضع روسیه در مورد وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و نیروگاه انرگودار قرار می‌دهد. از سرگیری فعالیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با در نظر گرفتن وضعیت نظامی-سیاسی انجام خواهد شد.

