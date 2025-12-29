تلویزیون رمضان امسال «زندگی پس از زندگی» ندارد

عباس موزون مجری و تهیهکننده برنامه «زندگی پس از زندگی» از برنامهریزی برای ارتقای کیفی این مجموعه خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: به منظور بهبود محتوای برنامه «زندگی پس از زندگی» فصل هفتم این برنامه در رمضان آینده یعنی ۱۴۰۵ پخش خواهد شد.
وی اضافه کرد: فرآیندهای بهینه سازی برنامه همچون دعوت از مهمانان خارجی و بهرهگیری از ایدههای نو در تولید فصل جدید «زندگی پس از زندگی» نیازمند صرف زمان طولانیتری است. بنابراین فضل جدید در ماه رمضان امسال (۱۴۰۴) پخش نمیشود و در سال آینده پخشخواهد شد.
موزون با اشاره به برخی حواشی و رشد افراد سودجو نیز عنوان کرد: متأسفانه شاهد فعالیت افرادی سودجو هستیم که بدون داشتن دانش، مطالعه یا تجربه کافی، خود را به عنوان محقق یا تجربهگر معرفی میکنند و تنها با هدف جذب بازدید و درآمد از طریق اینستاگرام و یوتیوب، به انتشار مطالب غیرموثق و گمراهکننده میپردازند. این در حالی است که سالها زمان و انرژی صرف راستیآزمایی، مستندسازی و رعایت دقت در تولید محتوای برنامه و تعمیق ریشههای علمی و تحقیقی این برنامه شده و افراد سودجو و نامرتبط با این حوزه در حال ایراد آسیبهای جدی به حقیقت و واقعیتهای این حوزه پژوهشی هستند.
تهیه کننده «زندگی پس از زندگی» ادامه داد: به دلیل چنین مشکلاتی و برای حفظ اعتبار برنامه، فصل جدیدِ برنامه در رمضان امسال پخش نمیشود. البته هدف ما در ساخت فصلهای جدید برنامه افزایش دقت و کیفیت بالاتر است. ما اگرچه همواره در جهت بهبود، تقویت و توسعه بینالمللی برنامه تلاش کردهایم، اما تصمیم گرفتیم امسال برنامه جدیدی ارائه ندهیم تا فرصتی بیشتر برای بهینه سازی برنامه فراهم شود.
وی در پایان درباره روند تولید فصل جدید برنامه اظهار کرد: فصل هفتم برنامه هماکنون در مرحله پیشتولید است و امیدواریم بتوانیم فصل تازه را در ماه رمضان سال آینده پخش کنیم. مخاطبان دلسوز و هوشیار و علاقهمندان این برنامه، رمضان امسال اگر جای خالی برنامه را در کنار سفره افطار احساس میکنند به آسیبهایی فکر کنند که سودجویان و افراد نامرتبط به این حوزه مهم از تحقیقات بشری وارد میکنند. چراکه بساط این خلاف واقع گوییها را صرفاً مخاطبان میتوانند برچینند. مخاطبانی که از سر ناآگاهی از صفحات اینگونه افراد بازدید و آنها را به ادامه فعالیت هاشان ترغیب میکنند.
