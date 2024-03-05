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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۹

عباس موزون در گفت‌وگو با مهر؛

«زندگی پس از زندگی» قبل افطار ساعت ۱۷ پخش می‌شود/۴ سوژه خاص داریم

«زندگی پس از زندگی» قبل افطار ساعت ۱۷ پخش می‌شود/۴ سوژه خاص داریم

مجری و تهیه کننده برنامه «زندگی پس از زندگی» خبر داد که این برنامه همان ساعت همیشگی و قبل از افطار، حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن می رود.

عباس موزون تهیه کننده و مجری برنامه «زندگی پس از زندگی» درباره زمان پخش این برنامه در ماه مبارک رمضان به خبرنگار مهر بیان کرد: فصل جدید این برنامه همچون هر سال پیش از افطار پخش می‌شود، مدت زمان هر برنامه امسال ۸۰ دقیقه است و از حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

وی با اشاره به چالش‌ها و سختی‌های تولید این برنامه اضافه کرد: «زندگی پس از زندگی» برنامه‌ای است که با دست خالی و بودجه‌ای که زیاد نیست آمارهای شگفت انگیزی از نظر رضایت‌مندی و میزان مخاطب دارد که رکوردشکن بوده است.

موزون با اشاره به حواشی‌ای که اخیراً برنامه را درگیر کرده است، عنوان کرد: چندی پیش گفته بودند که عباس موزون استعفا داده است و یا حواشی دیگری برای برنامه ساختند. با هر روشی می‌خواهند مخاطب برنامه را دور کنند و من از این رفتارهای غیررحمانی گلایه دارم.

تهیه کننده و مجری «زندگی پس از زندگی» یادآور شد: برنامه نه تنها در زمان خود پخش می‌شود بلکه امسال یک قسمت اضافه هم تولید کرده ایم و یک روز هم پیشواز می‌رویم، به این ترتیب یک روز قبل از ماه رمضان یعنی دوشنبه ۲۱ اسفند شروع پخش برنامه خواهد بود.

موزون با اشاره به تمایزهای برنامه امسال تصریح کرد: تفاوت ویژه ای در استودیوی برنامه حاصل شده است که حتماً برای مخاطب جذاب خواهد بود و تنوع و فرم تصاویر ضبط شده در شهرها و استان‌های کشور به پختگی و بلوغ رسیده است.

وی در پایان بیان کرد: امسال چهار سوژه بسیار خاص داریم که بیش از ۲۵ سال است دنبال آنها می‌گشتم و امسال به لطف خدا پیدایشان کردم؛ سوژه‌هایی که در حوزه تجربه‌های نزدیک به مرگ منحصر به فرد هستند و محققان این تجربه‌ها را قطعاً شگفت زده خواهد کرد. ضبط برنامه تا اسفند ماه ادامه داشت و قسمت‌های اولیه آماده پخش شده است.

کد مطلب 6047242
عطیه موذن

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    نظرات

    • AE ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      140 0
      پاسخ
      آفرین بر شمن بخدا قسم که مشکل امروز بشر ضعف یا عدم ایمان به آخرت است و جهاد شما در آگاهی بخشی مدرن به مردم بسیار ارجمند است خداوندا به همه توفیق بده اینگونه جهاد کنند
    • IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      46 3
      پاسخ
      این ۴ تا دقیقا کدام یک هستند کدام قسمتها
    • محمد حسین شفیعی IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      104 1
      پاسخ
      خداوند به شما خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید واقعا تواین برنامه شما بسیاری از ما مردم به اعتقاداتمون اضافه شده به لطف خدا و از شما آقای موزون و تمام عوامل سپاسگزاریم خدا خیرتون بده
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      11 100
      پاسخ
      تجربه های شخصی حتی اگر تماماًصحت داشته باشند،هیچ کمکی بر باورپذیر کردن آخرت ندارد!وای بر ما که کلام خدا را با ادعای افراد معمولی و...بخواهیم اثبات کنیم! احساس تأثیر مخاطبان امری مقطعی و گذراست!
      • رضا IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
        49 1
        اینطور نیست این یک برنامه تحقیقاتی ،پژوهشی است ، من چندین بار همین تجربه را دارم نمیشه آنچه می بینی را تکذیب کرد .
      • ج.م IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        44 0
        بحث بر پذیرش حرف انسانها و عدم پذیرش کلام خداند نیست. بحث بر سر این است که معاد یا نکات ماواریی که ما از طریق اعتقادات قطعی دینی کسب کرده و به آنها باور داریم با گزارش‌های عینی و تجربی قطعی تقویت شده و توده مردم را به سمت باور قویتری از تعالیم دینیشان سوق میدهد. درست مثل جریان اصحاب کهف یا ...
      • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
        29 0
        همه معارف دین نیاز به ذکر شدید داره و اگر ذکر شدید نباشه انسان دچار غفلت و فراموشی میشه حقیقا این برنامه بسیار ناب و تاثیر گذار هستن و اگه دربین افراد جامعه بگردید خود شماهم افرادی را پیدا میکنید که چنین تجربه هایی رو داشتن.
      • مریم سادات IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        9 2
        وای بر شما که خواب تشریف دارید ، خداوند به آسان ترین راه و دیدنی ترین نشانه ها از هر چیزی به انسان نزدیکتره فقط کافیه که به نشانه ها دقت کنیم ، در ضمن اگر کسی تجربه ای داشته و چیزی دیده دلیل نمیشه چون ما ندیدیم اون و انکار کنیم ، و اینکه اگر خیلی مسائل از دید ماها پنهانه دلیل بر نبودن و عدم نیست
      • علی IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
        1 0
        حالا میفهمم چرا خدا گفته بود ما شما بشر را بدون راهنما نمی گذاریم خیلی وقت بود میگفتم راهنمایی نیست
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      9 44
      پاسخ
      با سلام. خدا قوت. خوب است تهیه کنندگان محترم برنامه، از طولانی شدن هر قسمت جلوگیری کنند.
    • بنده خداوند منان IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      57 2
      پاسخ
      خدایا شکرت شکر........
    • رضا IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      16 12
      پاسخ
      بنام خدا سلام به آقای عباس موزون میگم گمان ندارم کسی به اندازه من مرگ موقت داشته باشد ، بعنوان مثال ، غار اصحاب کهف ونشان کردن آن ، دیدن جناب عزراییل ع و تابوت سکینه بنی اسراییل که درسوره بقره هم اشاره شده و کوهی که آنجاست ، دیدن محل سنگهای سجیل وپرستوهای دریایی درآنجا تنها بخشی ازآنچه دیدم هست .
      • سمیه IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        10 0
        خوب بهشون اطلاع بدید تا گزارشی از شما تهیه کنند
      • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
        10 1
        سلام، خوشبحالتون. میشه لطفاً بیشتر توضیح بدید. من تقریبا نزدیک ۲۵ سال هست که در مورد این تجربیات تحقیق می کنم و آرزو دارم یکبار برای منم این تجربیات پیش بیاد ولی تا الان که قسمت نبوده .
      • هومن IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
        10 0
        آقا رضا سلام بهتر نیست که شما هم ازتجربیاتتان ما را هم آگاه کنید ممنون
      • مصطفی خانی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
        10 1
        سلام آقا رضا اگه ممکنه شماره تلفنتو به من بده سوالی دارم. من خیلی شدید نیاز به کمک دارم
      • تاج آبی IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        7 0
        لطفا در برنامه آقای موزون شرکت کنید، تا همه از تجربیات شما در این زمینه استفاده کنیم.
      • سعید IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
        8 0
        سلام آقا رضا ،باور کنید ثواب داره حتماً به اشتراک بگذارید پدر برنامه شرکت کنید
      • کیان IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
        1 0
        من خیلی میترسم و خیلی ب این موضوع فکر میکنم میشه از تجربیات تون بگین از اون لحظه ک روح از بدنتون خارج شد
    • محمد IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      44 1
      پاسخ
      با سلام خدمت آقای موزون دوستداشتنی و بزرگوار،از اینکه اینهمه زحمت و تلاش برای ما مردم ایران میکشین تا چنین برنامه زیبایی را تقدیم مردم عزیز و شریف کنین کمال تشکر و قدردانی از شما بزرگوار داریم،انشالله خداوندعزوجل اجر بینهایت ب شما عنایت فرماید .
    • هومن IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      34 0
      پاسخ
      باسلام خدمت آقای موذن و دست‌اندرکاران برنامه زندگی پس از زندگی بنده به عنوان یک ایرانی از زحمات شما کمال تشکر واحترام را دارم که با برنامه های خوبتان ما را از گناه دور میکنید و به خدا نزدیکتر خداوند هر سال توفیق بیشتر دری به شما عزیزان بدهد تا در کنار ما مردم ایران ودیگر کشورهای جهان باشیم
    • حلما IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      34 0
      پاسخ
      برنامه ی شما یکی از بهترین برنامه هایی است که تابحال دیده ام چون این یک واقعیت است که هر لحظه ممکن است ما هم باآن مواجه بشیم پس چه خوب است که قبل از آن آماده وبا آن آشنا باشیم انشالله همه آخرت بخیر شویم انشالله
    • کمیلی IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      30 1
      پاسخ
      سلام از زحمات شما ممنونیم انشالله خدا به شما سلامتی وخیر و برکت بده و همیشه در همه ی کارهایتان موفق باشید
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      27 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید انشالله خدا وند به شما سلامتی و عاقبت بخیر عطا بفرماید ممنون از برنامه خیلی عالیتون
    • سپیده IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      25 0
      پاسخ
      من خیلی ناراحت بودم که ممکنه به خاطر مشکلات مالی و سایر حواشی این برنامه پخش نشه، ولی خدا رو شکر که میتونیم دوباره این برنامه که هدف زندگی رو به ما یاداوری میکنه رو با تجربه های جدید ببینیم. خدا قوت میگیم به دست اندرکاران برنامه زندگی پس از زندگی
    • محمد IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      26 0
      پاسخ
      به نام خدا از جناب آقای موزون و کادر محترم برنامه کمال تشکر را دارم خدا شمارا با پیامبر محشور نماید این برنامه تاثیر بسیار زیادی در زندگی معنوی من داشته و خدا وند را شاکرم که افراد خوبی مانند عباس موزون را سر راهم قرار داده و بدون شک اینها حجت خداوند بر روی زمین هستند .
    • US ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      22 1
      پاسخ
      برنامه عالی هستش کاش از شبکه های یک یادو یاسه پخش میشد فک کنم دراین صورت مخاطب بیشتری هم داشت آخه خیلی آموزنده هست تشکر فراوان دارم از تهیه کننده ی خوب برنامه به امید موفقیت بیشتر انشاالله.....
    • مقدم IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      26 0
      پاسخ
      بی صبرانه منتظرشم ...تمام سال باورکنید لحظه شماری میکنم برای این برنامه
    • زهرا IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      24 0
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب بسیار خوشحالم قراره دوباره فصل بعدی شروع شود ماههاست انتظار دیدن برنامه را می کشم و فصل های گذشته را چندین بار تکرار انها را نگاه کردم ان شالله راهی باشد برای ایمان کامل به خدواند و دوری از هر کاری که خلاف نظر پروردگار است.
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      30 1
      پاسخ
      تنها برنامه جذاب صدا وسیما وتمام
    • شیما IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      26 1
      پاسخ
      بهترین برنامه ای هست که دیدم ...وای عالی عالی عالی ....جواب خیلی از سوالاتم را لابه لای برنامه گرفتم ....اصلا ماه رمضان و زندگی پس از زندگی....
    • رحمانی همدانی IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      21 1
      پاسخ
      سلام و درود خدا بر آقای موزون با این برنامه که اثر بخشی هزاران منبر را دارد خدا بهتون خیر دنیا و آخرت بده ان شاء الله
    • مادر IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      30 0
      پاسخ
      من با بیماری فرزندم یک سال نذر و نیاز کردم التماس کردم و ضجه زدم و خون گریه کردم تا فرزندم شفا پیدا کند ولی سلامتی فرزندم بهش بخشیده نشد من به قهقرا داشتم میرفتم ناااااامید و دلشکسته از درگاه خدا و اهل بیت امااااا این برنامه عااااالی من رو نجات داد و اجازه نداد که اخرتم رو به باد بدم ممنون از برنامه
    • آرش IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      9 3
      پاسخ
      من به آخرت باور دارم ولی منتقدی می‌گفت:مغزی که قدرت دارد بدن را با باور شفا دهد قدرت پرواز هم دارد و با توجه به باورهای هر انسان آخرت یا برزخ را برایش شبیه سازی میکند کاش کسی که مغزش به شده بود بازمیگشت و می‌گفت چخبر بوده؟!
      • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
        1 1
        مغز هر انسان فقط آنچه که می بینید را می تواند تصور کند ،من چه شکلی می توانم آسمان را روبه رو خودم تصور کنم در حالی که ندیدم
      • یاسین IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
        3 0
        تصورات و دید کمک کننده هست، اما تجربه گرانی بودند که در عین کما بودن افرادی رو در سایر اتاق ها دیدن و حتی نحوه رفتارها و حرفهایشان رو هم درک کرده اند.
    • زهرا IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      16 1
      پاسخ
      سلام و ادب خداروشکر که این برنامه هنوز هم پخش میشه. من خیلی خیلی منتظر هستم برای دیدن فصل جدید. خدا قوت به شما و عوامل . بی قراریم تا وقت قرار .
    • سحر IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      15 2
      پاسخ
      بی صبرانه منتظر آغاز زندگی پس از زندگی هستیم، تا سر جامون میخکوب بشیم
    • اقدس IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      14 1
      پاسخ
      هر سال زندگی پس از زندگی امید من برای زندگیست دست مریزاد زبانم قاصراز تشکر برای زحمات اقای موزون است مطمئنم ایشان با خدا معامله کردند وبس
    • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      16 0
      پاسخ
      سلام و خدا قوت خدمت آقای موزون برنامتون بی نظیر هست براتون آرزوی سلامتی میکنم
    • محمدرضا زاهدزادگان IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      16 1
      پاسخ
      درود بر شما و دست اندرکاران عزیز ، مخصوصا کارگردان و مجری توانای برنامه زندگی پس‌ زندگی دکتر عباس موزون ، که با صدای متین و آرام بخشی که دارد این برنامه و محتویات این برنامه رو دو چندان پر بیننده و پر طرفدار کرده است ، واقعا انتظار یکسال تحمل کردن که این برنامه به روی آنتن بره خیلی سخته ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
    • سیدثامرجعاوله IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      11 0
      پاسخ
      خداخیرت بده آقای موزون. واقعا برنامه جالبی درست کردید.
    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      11 1
      پاسخ
      سلام خدا خیرتون بده ، دمتون گرم بابت تولید این برنامه عااااااالی
    • انسیه IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      9 0
      پاسخ
      من واقعا این برنامه ارو دوست داشتم هرچند مذهبی نیستم اما تنها جرات نمیکردم نگاه کنم از ترس
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      11 0
      پاسخ
      سلام خدا حفظتون کند ان شاالله دست شما درد نکنه
    • فاطمه IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      9 0
      پاسخ
      برنامه بسیار عالی است.خداوندبه آقای موزون و دیگر دست اندر کاران خیر و برکت سلامتی و طول عمر بدهد.برای دیدن برنامه بی قرارم تا وقت قرار.تشکر
    • K IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      14 0
      پاسخ
      آقای موزون خیلییییی خوشحالم و بی صبرانه منتظر برنامه فردا هستممم من یه جوان ۱۸ ساله هستم خیلی برنامه خوبی دارید ممنون از شمااااااااااا واقعاااااا عالیه برنامتونننننننننن خسته نباشیدددد😍😍😍😍😍🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷😍😍
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      12 0
      پاسخ
      باسلام این برنامه عالی عالی است بسیار آموزنده تشکر میکنم
    • سعید یزدی IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      14 0
      پاسخ
      آقای موزون سلام عزیزم عاشقانه دوستت دارم و بینهایت سپاسگزارم از برنامه زیبا و تاثیرگذار شما آقای موزون شخصیت خودت بی‌نظیر وعالیست
    • زینب IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      12 1
      پاسخ
      من عاشق این برنامه زندگی پس از زندگی هستم وبرای شروعش لحظه شماری میکنم خداوند به آقای موزون وهمکارانشون سلامتی و عاقبت بخیری عنایت فرماید
    • US ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      11 0
      پاسخ
      باسلام خسته نباشید واقعا برنامه زندگی پس از زندگی آگاه شدیم ممنونم که مجددپخش می کنید
    • صدیقه IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      11 0
      پاسخ
      درود بی پایان برادر برای این همه تلاش
    • م پ IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      8 0
      پاسخ
      احس۰نت بر آقای موزون که همچنان با تمام انتقادهای کوبنده باز هم به راهشان ادامه دادند امیدوارم در این راه موفق باشند این بشر اگر یک لحظه تعقل کند همین خوابهایی که ما می‌بینیم و روح از بدنمان جدا می‌شود خود نشان از عالمی دیگر دارد اما ما همچنان ایمانمان روز به روز کمتر می‌شود و گناهانمان بیشتر
    • سمنانی IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      8 0
      پاسخ
      با سلام خدمت آقای موزون و دیگر همکارانشون ، واقعا زحمت زیاد میکشید برای این برنامه ، خدا اجر دنیا و آخرت به همتون بده و همیشه سلامت و پایدار باشید و هر سال این برنامه را پخش کنید ، کمال تشکر را از شما آقای موزون و همکارانتون دارم . ای کاش تکرارشو ساعت دوازده و نیم نمیگذاشتید آخه اون موقع نماز اول و
    • باران IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      6 0
      پاسخ
      تشکر ویژه از آقای موزون به خاطر برنامه جالب و زیبا من لحظه شماری میکنم برای دیدن برنامه خداقوت
    • فرزند حاج قاسم 2 IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      8 1
      پاسخ
      باسلام وتشکرازهمه ی دست اندرکاران این برنامه مفیدواموزنده کاش ساعت پخش برنامه تغییر میکردبه بعدازافطار چون درزمان پخش خانمها مشغول افطاری درست کردن هستندوبازپخشش هم بچه ها نمیذارن نگاه کنیم خداخیرتون بده درصورت امکان تغییر بدین اجرتون باائمه اطهارعلیه السلام
    • اسماعیل IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      9 0
      پاسخ
      به نظر من تولید وپخش این برنامه رسالتی است که خدا خواسته وحالا که مااز نعمت رسالت حضوری محروم شده ایم این تجربه ها ورسیدن آن به گوش مردم یک نوع تجدید ویادآوری واتمام حجت خدااست البته برای کسانی که گوش شنوا دارند ودلشان هنوز زیر بار گناهان نمرده است.خدااجر وتوفیق بیشتر به شما عنایت فرماید.
    • زهره IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      7 0
      پاسخ
      سلام تشکر تشکر آقای موزون عزیز من از صدا و سیما و از خیرین می خواهم کمک کنن که دستشان خالی نباشد برای تهیه این برنامه واقعا به کمک مالی احتیاج خیلی زیاد دارن
    • مریم سادات IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      5 0
      پاسخ
      سلام به همگی ، بنده خیلی خیلی خوشحالم تو دوره ای زندگی میکنم که شخصی مثل آقای موزون رو داریم که آنقدر روشن و واضح و دقیق و شفاف حقایقی رو که وجود داره و فقط از دیده ماها پنهانه رو برای ما توصیف می‌کنه و انگار چشمهای ما هم میبینه این عالم غیب رو و اینکه چه قدر تاثیر گذاره حتی اگر یک نفر به خودش بیاد
    • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      6 0
      پاسخ
      سلام درود ویژه به شما وتمامی مردم ایران زمین ،آقای موزون این برنامه فقط وفقط با مجری گری توانای شما لذت ایمان را در کالبد جسم وجان آدمی تقویت می کند
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
      9 0
      پاسخ
      آقای موزن حتماً از تجربه گروهای خارجی هم استفاده کنید ،این برنامه سراسر نورانی وملکوتی است ،تا روح وفطرت انسانهای زیادی از عالم زنده شود ومخاطبان جهانی به سمت سوی مبدا اصلی که ذات الهی است سوق داده شوند
    • محمدعلی IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      6 0
      پاسخ
      سلام یکی از بهترین برنامه‌های خاص کُل سال است بسیار سپاسگزارم از جناب آقای موزون گرامی خداوند خیرت دهد درضمن در ضریب هوشی 3به پایین روح از کالبد بیرون می‌رود خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند
    • سعید AE ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      خدا قوت آقای موزون
    • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      لطفا فایل های صوتی فصل پنجم را هم بذارین مثل فصلهای قبلی
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      درود بر آقای موزون
    • به نام خدا IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      فتبارک الله احسن الخالقین :درک‌میکنم چرا اینطور خدا گفته ..
    • بانو IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      3 0
      پاسخ
      با عرض سلام و تشکر 🙏اقای موزون بنده چندین بار پیام دادم که من هم همچین تجربه ای داشته ام و دوست دارم تجربه ام را در اختیار مردم قرار بدهم تا شاید افاقه کند .موفق باشید اجرتان با فاطمه زهرا( ع)
    • بدون نام IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      6 0
      پاسخ
      نان پدر و شیر مادر حلالت
    • ارزو IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      برنامه زندگی پس از زندگی خیلی دوست دارم قسمت های سال‌های قبل هم دانلود میکنم و نگاه میکنم
    • م IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
      7 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید این برنامه عالی دستتون درد نکنه خیلی آدم به خدا نزدیکتر میشه ممنون ۹۴
    • شما IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      2 1
      پاسخ
      سلام آقا ی موزون دوباره اومدی یک سال گناهی که کردیم کفتمون بکنی
      • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
        1 0
        نکند میخواهی بروی به جهنم
    • ب IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      3 0
      پاسخ
      تشکر فراوان از آقای موزون عزیز
      • فریبا IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
        0 0
        آقای موزون. عزیز من همه چیزایی که میگن رو با تمام وجود قبول دارم. من هم سه روز تو کما بودم از تو کما بودنم چیزی یادم نمیاد. ولی قبل از به کما رفتنم تو بیمارستان حال بد. و خونریزی معده چیزایی رو که دیدم و خانوادام چیزایی که میگن که من بهشون میگفتم و یادم میاد ولی تو کما رو یادم نمیاد هیچ
    • مروارید IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      یه آرامش خاصی تو چهره آقای موزون هست همیشه ومن شخصیت خودشو خیلی دوست دارم علاوه بر برنامه ایی که از اول میدیمو و باور داشتم هرچند خیلیا می‌کنه توهمه
    • فریبا IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من سه روز تک کما بودم چیزهایی که. دورو برم بوده. دو تا عمل جراحی داشتم بعد از عمل اولم. تو آی سی یو و حتی تو آمبولانس اعزام شدنم چیزهایی که دیدم به شهوهرم وخانوادام گفته بودم. تا اینکه عمل دومم تو کما رفتم. و بعد.
    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بی نظیره این برنامه.واقعاسپاسگذارتونم ودست بوستون
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید متشکریم از برنامه یخوبتون امیدواریم ادامه دار باشد
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      تشکرازشمابابتاین برنامه ی خوبتان
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بهترین برنامه تلویزیون هست من همش سر ساعت نگاه می کنم خیلی خوشم می آد از این زندگی پس از مرگ
    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      جناب دکتر موزون ایشالله عاقبت بخیر باشید هم خودت هم.خونوادتون،چون اونها هم باشما شریک هستندو باشما همکاری می‌کنند.
    • ایرانی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      عالیییییییییییییییییییییییییییییی.........
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بسیارخرسندیم از این برنامه جذاب زندگی پس از زندگی با اجرای دلنشین آقای موزون عزیز ومحبوب،،موفق باشند انشالله،،،مشتاقانه در این ماه مبارک ساعت ۱۷که خیلی هم وقت مناسب هست به تماشا می نشینیم وفیض میبریم
    • محمد IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
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      خیلی برنامه خوبی است وماراامیدوارکردتشکرازمجری وعوامل پخش 7882
    • معصومه IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
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      سلام آقای موزون خسته نباشین این برنامه بهترین برنامه هست تاحالا دیدم توروخدا هیچ وقت این برنامه رو حدف یا کنسل نکنین نمیدونی چقدر از ما آدمها رو بیدار کرده چقد من خودم از این تجربه ها درس گرفتم واقعا واقعا هرسال من منتظر این برنامه هست واقعا عالیه من بعصی سوال ها که داشتم از این تجربه گر ها به جواب

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