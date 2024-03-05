عباس موزون تهیه کننده و مجری برنامه «زندگی پس از زندگی» درباره زمان پخش این برنامه در ماه مبارک رمضان به خبرنگار مهر بیان کرد: فصل جدید این برنامه همچون هر سال پیش از افطار پخش میشود، مدت زمان هر برنامه امسال ۸۰ دقیقه است و از حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
وی با اشاره به چالشها و سختیهای تولید این برنامه اضافه کرد: «زندگی پس از زندگی» برنامهای است که با دست خالی و بودجهای که زیاد نیست آمارهای شگفت انگیزی از نظر رضایتمندی و میزان مخاطب دارد که رکوردشکن بوده است.
موزون با اشاره به حواشیای که اخیراً برنامه را درگیر کرده است، عنوان کرد: چندی پیش گفته بودند که عباس موزون استعفا داده است و یا حواشی دیگری برای برنامه ساختند. با هر روشی میخواهند مخاطب برنامه را دور کنند و من از این رفتارهای غیررحمانی گلایه دارم.
تهیه کننده و مجری «زندگی پس از زندگی» یادآور شد: برنامه نه تنها در زمان خود پخش میشود بلکه امسال یک قسمت اضافه هم تولید کرده ایم و یک روز هم پیشواز میرویم، به این ترتیب یک روز قبل از ماه رمضان یعنی دوشنبه ۲۱ اسفند شروع پخش برنامه خواهد بود.
موزون با اشاره به تمایزهای برنامه امسال تصریح کرد: تفاوت ویژه ای در استودیوی برنامه حاصل شده است که حتماً برای مخاطب جذاب خواهد بود و تنوع و فرم تصاویر ضبط شده در شهرها و استانهای کشور به پختگی و بلوغ رسیده است.
وی در پایان بیان کرد: امسال چهار سوژه بسیار خاص داریم که بیش از ۲۵ سال است دنبال آنها میگشتم و امسال به لطف خدا پیدایشان کردم؛ سوژههایی که در حوزه تجربههای نزدیک به مرگ منحصر به فرد هستند و محققان این تجربهها را قطعاً شگفت زده خواهد کرد. ضبط برنامه تا اسفند ماه ادامه داشت و قسمتهای اولیه آماده پخش شده است.
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