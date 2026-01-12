به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عباس موزون درباره پخش برنامه «زندگی پس از زندگی» در ماه مبارک رمضان امسال، اظهار کرد: «زندگی پس از زندگی» امسال تولید میشود، اما پخش آن به سال جاری نمیرسد و وقفه پخش داریم.
وی تأکید کرد: علت این وقفه آن است که میخواهیم برنامه را ارتقا دهیم و کیفیت آن را بهبود ببخشیم، مهمانان خارجی بیشتری دعوت کنیم و ساختار ظاهری و نمایشی را بهینه کنیم و این بهینهسازی فرصت بیشتری میطلبد. ضمن اینکه سفرهای بیشتری هم داریم که مقداری از وقت ما را میگیرد. در حقیقت فصل جدید «زندگی پس از زندگی» رشدی دوجانبه در محتوا و ساختار دارد و چون این گونه بود، از سازمان فرصت بیشتری درخواست کردیم و قرار شد که رمضان سال آینده برنامه داشته باشیم. تأکید میکنم که این وقفه به معنای پایان برنامه نیست، بلکه به معنای بازگشت بهتر آن است.
موزون با اشاره به کشورهایی که مهمانان فصل آتی قرار است از بین آنان انتخاب شوند، گفت: با مهمانانی از آمریکای جنوبی، آمریکا و اروپا در حال تعامل هستیم تا ببینیم به برنامه میرسند یا خیر. ضمن اینکه در این فصل هم درخصوص مهمانان باید مراحل کار، تحقیق و راستیآزمایی صورت گیرد. بر این اساس این رفتوآمد دو طرفه است و ما هم باید برویم و دادههایی به دست بیاوریم، چون هرگز بدون تحقیق به یک تجربهگر تریبون نمیدهیم که هرچه میخواهد بگوید. گلایهای داشتم که دوباره میگویم و آن این است که این روزها افرادی جاعل پیدا شدهاند که تجربه یا تحقیقات دیگران را جعل میکنند و مخاطبان جاهلی هم دارند که به این فضا دامن میزنند.
مجری «زندگی پس از زندگی» تصریح کرد: تأکید میکنم گلایهای که مطرح کردم دلیل توقف این برنامه نبوده است.
موزون در پاسخ به اینکه کدام لحظه اجرا بیشترین فشار یا درگیری ذهنی را برای وی رقم زده است، تصریح کرد: در جریان ضبط برنامه متأخر «زندگی پس از زندگی» بعد از مدتها تحقیق به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهمانان اسناد کافی ندارد؛ گرچه زمان زیادی برای تحقیق و راستیآزمایی او طی شده بود، در آخرین ضبط مشخص شد که اسناد کافی نیست و باید تجربهگر دیگری جایگزین شود. این درحالی بود که پخش روزانه داشتیم و فرصتی برای طی کردن همه آن مراحل نداشتیم، اما تجربهگر دیگری پیدا شد و راستیآزماییاش مرحله به مرحله با سرعت سپری شد و توانستیم قبل از پایان رمضان ضبط تهران و شهرستان او را به پایان برسانیم.
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