  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

تظاهرات ضد صهیونیستی مردم سومالی لند در مخالفت با حضور اسرائیل

مردم منطقه سومالی لند پس از اعلام به رسمیت شناخته شدن توسط رژیم صهیونیستی با برپایی تظاهراتی مخالفت خود را با حضور این رژیم در منطقه اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مردم منطقه سومالی لند تظاهرات ضد صهیونیستی در سومالی لند علیه به رسمیت شناختن اسرائیل برگزار کردند و در این تظاهرات با اهتزاز پرچم فلسطین مخالفت خود را با حضور رژیم صهیونیستی در منطقه خود اعلام کردند.

در این تظاهرات که اعضای قبیله «سمارون» در منطقه بوراما واقع در سومالی اند در آن شرکت داشتند، مردم مخالفت خود را با حضور اسرائیل در سومالی لند ابراز کردند.

اعلام به رسمیت شناختن استقلال منطقه جدایی‌طلب سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی با مخالفت عربی و اسلامی مواجه شد که تأکید کردند این اقدام «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است.

تاکنون ترکیه، مصر، عراق، اردن، فلسطین، عربستان سعودی، کویت، قطر، یمن، جیبوتی و سوریه، و سازمان‌های همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، مخالفت خود را با این اقدام اعلام و آن را محکوم کرده‌اند.

