به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان، این وزارتخانه، در بیانیه‌ای، اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن جدایی طلبان سومالی‌لند را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه دولت طالبان آمده است: اقدام رژیم اسرائیل، تلاش برای تجزیه یک کشور اسلامی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی است.

وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان تاکید کرد: اقدام رژیم اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالی‌لند فاقد مشروعیت و اقدامی غیرقانونی است که پیامدهای منفی برای صلح و ثبات منطقه به همراه دارد.

روز جمعه، رژیم صهیونیستی منطقه سومالی‌لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.

گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

وی گفت: این توافق پس از یک سال گفت‌وگو حاصل شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، او را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.