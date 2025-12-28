به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه موریتانی با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد که تصمیم اسرائیل برای «سومالی‌لند»، نقض جدی حاکمیت و وحدت کشورهای مستقل است و می‌تواند امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی را به طور مستقیم تهدید کند.

این وزارتخانه تاکید کرده است که چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست و جامعه بین‌الملل باید برای حفظ ثبات منطقه و احترام به حقوق کشورهای مستقل اقدام کند.

گفتنی است که روز جمعه رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.

گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

وی گفت: این توافق پس از یک سال گفت‌وگو حاصل شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، او را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.