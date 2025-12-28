به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، معترضان با سردادن شعارهایی تأکید کردند که سومالی کشوری واحد و غیرقابل تقسیم است و هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت سیاسی جدید از طریق به رسمیت شناختن‌های غیرقانونی، با مخالفت مردم و دولت مواجه خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اعلام کردند که اقدام اخیر رژیم صهیونیستی به منزله دخالت آشکار در امور داخلی سومالی محسوب می‌شود و در راستای اجرای طرح‌های خارجی برای بی‌ثبات‌سازی امنیت و آرامش در منطقه شاخ آفریقا و دریای سرخ صورت گرفته است.

تظاهرکنندگان همچنین از دولت فدرال سومالی خواستند تا موضعی قاطع در برابر این اقدام اتخاذ کرده و در عرصه‌های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی مانع هرگونه تلاش برای تجزیه خاک سومالی شوند.

آنان از جامعه جهانی و نهادهای منطقه‌ای نیز خواستند به حاکمیت سومالی احترام گذاشته و هرگونه اعترافات یک‌جانبه مغایر با قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی را رد کنند.

رسانه‌های سومالی گزارش دادند که این اعتراضات بازتاب‌دهنده اجماع گسترده مردمی علیه طرح‌های تجزیه‌طلبانه بوده و افکار عمومی سومالی هر گونه حضور یا نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و امنیت منطقه قلمداد می‌کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مواضع منطقه‌ای علیه هرگونه تعرض به وحدت سومالی رو به افزایش است و کارشناسان درباره پیامدهای خطرناک اقدامات رژیم صهیونیستی در شاخ آفریقا هشدار داده‌اند؛ پیامدهایی که می‌تواند ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن را تحت تأثیر قرار دهد.