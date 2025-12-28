  1. بین الملل
۸ دی ۱۴۰۴، ۳:۰۸

اعتراض‌های گسترده در موگادیشو علیه اقدام رژیم صهیونیستی

موگادیشو، پایتخت سومالی، امروز صحنه برگزاری تظاهرات مردمی گسترده در اعتراض به اعلام موضع رژیم صهیونیستی مبنی بر به رسمیت شناختن منطقه «سومالی لند» به‌عنوان موجودیتی جدا از جمهوری سومالی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، معترضان با سردادن شعارهایی تأکید کردند که سومالی کشوری واحد و غیرقابل تقسیم است و هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت سیاسی جدید از طریق به رسمیت شناختن‌های غیرقانونی، با مخالفت مردم و دولت مواجه خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اعلام کردند که اقدام اخیر رژیم صهیونیستی به منزله دخالت آشکار در امور داخلی سومالی محسوب می‌شود و در راستای اجرای طرح‌های خارجی برای بی‌ثبات‌سازی امنیت و آرامش در منطقه شاخ آفریقا و دریای سرخ صورت گرفته است.

تظاهرکنندگان همچنین از دولت فدرال سومالی خواستند تا موضعی قاطع در برابر این اقدام اتخاذ کرده و در عرصه‌های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی مانع هرگونه تلاش برای تجزیه خاک سومالی شوند.

آنان از جامعه جهانی و نهادهای منطقه‌ای نیز خواستند به حاکمیت سومالی احترام گذاشته و هرگونه اعترافات یک‌جانبه مغایر با قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی را رد کنند.

رسانه‌های سومالی گزارش دادند که این اعتراضات بازتاب‌دهنده اجماع گسترده مردمی علیه طرح‌های تجزیه‌طلبانه بوده و افکار عمومی سومالی هر گونه حضور یا نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و امنیت منطقه قلمداد می‌کند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مواضع منطقه‌ای علیه هرگونه تعرض به وحدت سومالی رو به افزایش است و کارشناسان درباره پیامدهای خطرناک اقدامات رژیم صهیونیستی در شاخ آفریقا هشدار داده‌اند؛ پیامدهایی که می‌تواند ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن را تحت تأثیر قرار دهد.

