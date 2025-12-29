موج فرار متخصصان حوزه فناوری از اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، مهاجرت کارمندان بخشهای مربوط به تکنولوژی از اراضی اشغالی به دلیل ناامنی در این منطقه شدت گرفته است.
گزارشهای منتشر شده در این زمینه بیانگر افزایش درخواست انتقال کارمندان شرکتهای چندملیتی به خارج اراضی اشغالی طی سال گذشته است.
جنگ غزه باعث شده بسیاری از این کارمندان به فکر فرار از اراضی اشغالی و اقامت در خارج از این منطقه بیافتند. جمعیت صنایع تکنولوژیهای پیشرفته در اراضی اشغالی نیز هشدار داده که تداوم این روند به بخش تکنولوژی در مرحله آتی ضربه وارد میکند.
لازم به ذکر است بخش فناوری ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی، ۱۵٪ از مشاغل و بیش از نیمی از صادرات رژیم صهیونیستی را تشکیل میدهد.
نظر شما