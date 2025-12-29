  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

موج فرار متخصصان حوزه فناوری از اراضی اشغالی

موج فرار متخصصان حوزه فناوری از اراضی اشغالی

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از تشدید موج فرار کارمندان بخش تکنولوژی و فناوری از اراضی اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، مهاجرت کارمندان بخش‌های مربوط به تکنولوژی از اراضی اشغالی به دلیل ناامنی در این منطقه شدت گرفته است.

گزارش‌های منتشر شده در این زمینه بیانگر افزایش درخواست انتقال کارمندان شرکت‌های چندملیتی به خارج اراضی اشغالی طی سال گذشته است.

جنگ غزه باعث شده بسیاری از این کارمندان به فکر فرار از اراضی اشغالی و اقامت در خارج از این منطقه بیافتند. جمعیت صنایع تکنولوژی‌های پیشرفته در اراضی اشغالی نیز هشدار داده که تداوم این روند به بخش تکنولوژی در مرحله آتی ضربه وارد می‌کند.

لازم به ذکر است بخش فناوری ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی، ۱۵٪ از مشاغل و بیش از نیمی از صادرات رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 6705769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها