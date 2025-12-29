به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار هادی ملانوری صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهلویکمین سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی که در فرودگاه کرج برگزار شد، اظهار کرد: فرمان مبارک و تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در پنجم دیماه سال ۱۳۶۳ و در اوج شرایط سخت کشور صادر شد؛ زمانی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ تحمیلی هشتساله، جنگهای شهری و همچنین اقدامات گروههای معاند و منافقین در ربایش هواپیماها بود.
وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۶۳ و در فاصله ماههای خرداد تا شهریور، اقدامات متعددی از سوی گروههای معاند، منافقین کوردل و برخی وابستگان رژیم بعث عراق برای ربایش هواپیماها انجام میشد، اما پس از صدور فرمان حضرت امام (ره)، به لطف الهی تاکنون حتی یک مورد هواپیماربایی موفق، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی که مرتبط با جمهوری اسلامی ایران باشد، رخ نداده است.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور با اشاره به گستره مأموریت این یگان، گفت: امروز سالانه حدود ۴۵ میلیون مسافر در ۷۶ فرودگاه کشور توسط رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت چک و بازرسی امنیتی قرار میگیرند که این اقدامات صرفاً باهدف تأمین امنیت، آرامش و آسایش خاطر مردم عزیز انجام میشود.
ملانوری تأکید کرد: هدف ما این است که مردم هنگام پرواز و حضور در آسمان، احساس آرامش و امنیت کامل داشته باشند که الحمدالله با عنایت الهی تاکنون این مهم محقق شده و در این حوزه با مشکل خاصی مواجه نبودهایم.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان سپاه حفاظت هواپیمایی، از خداوند متعال برای تداوم این مسیر خدمترسانی و تأمین امنیت پایدار مردم طلب توفیق کرد.
