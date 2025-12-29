به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار صفرعلی موسوی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهلویکمین سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در فرودگاه کرج، با مرور تاریخچه شکلگیری این یگان، تأکید کرد: دستور امام (ره) برای ورود سپاه به فرودگاهها، تصمیمی راهبردی و خارج از روالهای معمول نظامی بود که نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی بحران هواپیماربایی داشت.
وی با اشاره به تحولات سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: پیش از پیروزی انقلاب، آمریکا و چند کشور غربی در نشستی محرمانه به این جمعبندی رسیدند که انقلاب اسلامی قابلتوقف نیست و تنها راه، بحرانسازی در داخل ایران است؛ از تجزیهطلبی و ترورها تا جنگ تحمیلی و هواپیماربایی، همه در همین چارچوب طراحی شد.
فرمانده سابق سپاه حفاظت هواپیمایی بابیان اینکه هواپیماربایی از سال ۱۳۶۰ به یکی از تهدیدات جدی کشور تبدیلشده بود، افزود: در تابستان سال ۶۳ این حوادث از هر سه ماه یکبار به شکل هفتگی درآمد و همین مسئله موجب شد حضرت امام خمینی (ره) شخصاً و بدون طی فرآیندهای معمول، دستور استقرار فوری سپاه در فرودگاهها را صادر کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: امام (ره) همان روز صدور فرمان، خواستار استقرار عملی نیروها شدند و پنجم دیماه سال ۶۳، حضور سپاه در فرودگاهها تثبیت شد؛ حتی پیش از آن، چندین مورد هواپیماربایی با درگیری نیروهای سپاه در آسمان خنثیشده بود.
وی با اشاره به روحیه ایثار و تعهد نسل اول نیروهای حفاظت هواپیمایی، گفت: باور رزمندگان این بود که حتی به قیمت جان خود، نباید اجازه دهند هواپیمایی از کشور ربوده شود و همین روحیه، کارنامهای درخشان برای سپاه حفاظت هواپیمایی رقم زد.
معاون هماهنگکننده فرماندهی حفاظت سپاه کشور با تأکید بر ماهیت مشارکتی امنیت در فرودگاهها، اظهار کرد: امنیت، ایمنی و تسهیلات سه رکن اصلی فعالیت فرودگاهی هستند، اما موتور اصلی این مجموعه، مردماند؛ بدون اعتماد و رضایت مردم، هیچ فرودگاهی موفق نخواهد بود.
موسوی با اشاره به لزوم همافزایی میان سپاه، نیروی انتظامی، مدیریت فرودگاهها و سایر نهادها افزود: تجربه ۳۸ ساله نشان میدهد که بدون تعامل، همدلی و مسئولیتپذیری متقابل، امکان تأمین امنیت پایدار در فرودگاهها وجود ندارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از روحیه قاطعیت، شجاعت و درعینحال تواضع این فرمانده شهید یادکرد و گفت: حاج قاسم همواره تأکید داشت که عاقبتبهخیری درگرو ولایتپذیری است و این مسیر، رمز ماندگاری و موفقیت نیروهای انقلاب است.
نظر شما