امنیت پایدار پرواز حاصل مجاهدت نیروهای حفاظت هواپیمایی سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر جمعه در دیدار فرمانده و کارکنان یگان حفاظت هواپیمایی سپاه در فرودگاه شهدای ساری، ضمن تبریک ایام مرتبط با امنیت پرواز، اظهار کرد: امروز مسافران خطوط هوایی کشور با آرامش و اطمینان خاطر سفر میکنند و این شرایط حاصل تلاشهای شبانهروزی نیروهایی است که بیوقفه مسئولیت صیانت از امنیت پرواز را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه امنیت پرواز از موفقترین عرصههای عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار میرود، افزود: اگر اقتدار و صلابت نیروهای حفاظت هواپیمایی سپاه وجود نداشت، از سال ۱۳۶۳ تاکنون کشور با تهدیدها و چالشهای جدی در حوزه امنیت هوایی مواجه میشد که پیامدهای سنگینی برای نظام به همراه داشت.
نماینده ولیفقیه در مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عرصه، تصریح کرد: بیش از ۷۰ شهید والامقام و جمعی از جانبازان معزز در مسیر تأمین امنیت پرواز جانفشانی کردهاند و امنیت امروز، مرهون ایثار و فداکاری آنان است.
آیتالله محمدی لائینی ایمان و اعتقاد راسخ را عامل اصلی موفقیت نیروهای حفاظت هواپیمایی دانست و گفت: باور قلبی به آرمانهای الهی و اعتقاد به برافراشته بودن پرچم حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، عامل استقامت نیروها در برابر توطئههای مستمر دشمنان بوده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری سلامت اخلاقی را از ارکان اصلی استمرار امنیت عنوان کرد و افزود: پاکدستی، پاکچشمی و دوری از مفاسد اخلاقی، نقش تعیینکنندهای در صیانت از امنیت دارد و نیروهای حفاظت هواپیمایی باید همواره الگوی تعهد و اخلاق حرفهای باشند.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری دائمی خاطرنشان کرد: غفلت، اصلیترین بستر نفوذ دشمن است و نیروهای حفاظت هواپیمایی باید همواره در شرایط آمادهباش کامل، تهدیدات احتمالی را رصد کرده و از عادیانگاری شرایط پرهیز کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اهمیت آموزشهای مستمر گفت: دشمنان با بهرهگیری از تجربیات گذشته، روشهای خود را بهروز میکنند و این امر ایجاب میکند که آموزشهای دفاعی، مهارتی و تخصصی نیروهای حفاظت هواپیمایی نیز بهصورت مداوم ارتقا یابد.
امام جمعه ساری با اشاره به نقش معنویت در انجام مأموریتها افزود: توسل، دعا و بهرهگیری از فرصتهای معنوی بهویژه در ماه مبارک رجب، پشتوانهای مهم برای تقویت روحیه و استقامت نیروهای امنیتی است.
وی در پایان با بیان اینکه مردم ایران قدردان تلاشهای نیروهای حفاظت هواپیمایی سپاه هستند، اظهار کرد: بسیاری از تهدیدات پیش از بروز، توسط این نیروها خنثی میشود و دعای خیر مردم، همواره همراه مدافعان امنیت کشور است.
