حیدرنیا: سپاه سپر بلای ملت ایران و سنگر خط مقدم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهلویکمین سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در فرودگاه پیام کرج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه مقاطع، سپر بلای ملت ایران و سنگر خط مقدم دفاع از انقلاب بوده است.
وی با درود به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، مدافعان امنیت و فرماندهان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یاد ۸۲ شهید سرافراز استان البرز را گرامی داشت و از خانوادههای معظم شهدا و حاضران در مراسم قدردانی کرد.
فرمانده سپاه استان البرز با تبریک یومالله ۹ دی، آغاز دهه بصیرت و پیشاپیش هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: تدابیر حضرت امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب، از جمله فرمان تشکیل سپاه پاسداران و سپس سپاه حفاظت هواپیمایی، نگاهی الهی برای صیانت از انقلاب اسلامی بود که با گذشت زمان، حکمت آن بیش از پیش آشکار شده است.
حیدرنیا با اشاره به نقشآفرینی سپاه در حوادث و تهدیدات مختلف انقلاب اسلامی، تصریح کرد: سپاه در همه میدانها، از دفاع مقدس تا مقابله با فتنهها، جنگهای ترکیبی و تهدیدات خارجی و داخلی، همواره بهترین نیروها و فرماندهان خود را برای دفاع از مردم، ولایت و کشور تقدیم کرده است.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار اگرچه بهصورت ناجوانمردانه ضرباتی وارد کردند و فرماندهان و دانشمندان عزیزی را به شهادت رساندند، اما در مقابل، سیلیها و ضرباتی دریافت کردند که جبران آن برای سالها برایشان ممکن نخواهد بود و بخشی از این واقعیتها در آینده آشکار خواهد شد.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: به برکت خون شهدا و هدایتهای فرمانده کل قوا، امروز ایران اسلامی به یکی از اضلاع هندسه قدرت در جهان تبدیل شده و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که در نظام سلطه، ملتهای ضعیف یا باید تسلیم شوند یا محکوم به نابودی هستند.
حیدرنیا نقشآفرینی سپاه را گسترده و همهجانبه دانست و گفت: از دفاع در زمین، هوا، دریا و فضا تا حفاظت از هواپیماها و ناوها، از مقابله با گروهکهای معاند و فتنههای داخلی تا کمک به مردم در حوادث طبیعی، سازندگی، مقابله با کرونا و تقویت جبهه مقاومت، سپاه همواره در کنار مردم بوده است.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی جوانان انقلابی برای دفاع از کشور، خاطرنشان کرد: خون پاک شهدای این جنگها بیپاسخ نخواهد ماند و ملت ایران با اقتدار، مسیر انقلاب را تا تحقق وعده الهی و سپردن پرچم انقلاب به صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر (عج)، ادامه خواهد داد.
