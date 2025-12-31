  1. بین الملل
سودان: هیچ پایگاه نظامی خارجی در ساحل دریای سرخ ساخته نمی‌شود

رئیس شورای انتقالی سودان از عدم ساخت پایگاه های نظامی خارجی جدید در ساحل دریای سرخ در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی در سودان اعلام کرد که در جریان گفتگوهای رسمی با مسئولان سعودی به آنها در خصوص عدم ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در سواحل دریای سرخ اطمینان داده است.

وی افزود: سودان به امنیت کشورهای حوزه دریای سرخ پایبند است. این تصمیم سودان دربرگیرنده پایگاه روسیه که قرار بود در شهر پورت سودان ساخته شود نیز می‌شود.

منابع آگاه اعلام کردند که این سخنان البرهان بیانگر تلاش سودان برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حفظ تعادل در روابط با کشورهای عربی حوزه دریای سرخ است.

البرهان طی دوشنبه گذشته با هدف تقویت روابط دو جانبه به عربستان سفر کرده بود.

