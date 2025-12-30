به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هیئت وابسته به سازمان ملل در جریان نخستین سفر خود به شهر جنگ زده فاشر در شمال دارفور سودان از اوضاع انسانی فاجعه بار در این منطقه خبر داد.

در گزارش این هیئت آمده است که غیرنظامیان باقی مانده در این شهر در شرایط ناامن و غیر انسانی زندگی می‌کنند.

کنترل این شهر در اکتبر گذشته بعد از یک محاصره ۵۰۰ روزه به دست نیروهای واکنش سریع افتاد و جنایات زیادی علیه ساکنان آن رقم خورد.

هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در سودان تصریح کرد که این شهر به صحنه جرم و جنایت تبدیل شده است. سودانی‌ها در فاشر زیر پوشش‌های پلاستیکی بدون آب و خدمات بهداشتی زندگی می‌کنند.

در آوریل ۲۰۲۳ درگیری‌های خشونت بار و گسترده‌ای میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در مناطق مختلف این کشور آغاز شد.