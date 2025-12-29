دولت در نرخ تورم انگشت اتهام را به سمت مزد کارگر نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
نوح منوری از اساتید دانشگاه با نگاه اقتصادسیاسی و جامعهشناسی به مزد جامعه کارگری پرداخت و در این همایش گفت: امروز مسئله خط فقر، سبد معیشت و فاصله آن با دستمزد کاملاً شفاف بوده و مایحتاج جامعه با دلار در حال محاسبه است در حالی که دستمزد کارگری سالانه یک بار تعیین میشود که مطابق با نرخ تورم این کالاهای معیشتی نیست.
وی افزود: وقتی صحبت از استحقاق نیروی کار برای زندگی و معیشت خانواده میشود این مزد باید ۲ تا ۳ برابر شود اما از چند محور مورد هجوم قرار میگیرد؛ استدلال میکنند افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم میشود در حالی که کارشناسان حوزه اقتصاد تاکید دارند اینگونه نیست. مسئله دیگر که عنوان میشود، میگویند افزایش حداقل مزد منجر به تعطیلی بخشی از کسب و کارها میشود. بنابراین، بنبستی ایجاد میشود که با میانجیگری دولت به عددی میرسد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اساسیتر هم مسائلی است که پنهان است. تنوع کارگرها، صنایع و… و نسبت دستمزد به هزینههای آنها است. برخی تولیدیها میتوانند این افزایش را در محصول نهایی منتقل کنند اما تولیدکنندگان خلاق و نوآور سهم مزد در قیمت تمام شده محصولاتشان پایین است. ضمن اینکه کسبوکارهای خدماتی تر با حاشیه سود کمتر تحتتأثیر بیشتری قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه نماینده کارفرمایی اعلام میکند هر عددی نماینده دولت تعیین کند آنها هم میپذیرند، بیان کرد: چون دولت خود به عنوان کارفرما بزرگ کشور ذینفع است آنها میدانند دولت نمیخواهد افزایش دستمزد بالا و مطابق با نرخ تورم باشد.
این جامعهشناس حوزه کار ادامه داد: نکته مهم این است که کار در اقتصاد چه معنی دارد آیا اقتصاد کارمحور است؟ یا کار در آن تحقیر میشود و به سمت انباشت غیرمولد حرکت کرده است.
وی گفت: وقتی رشد و انباشت کارمحور نیست کارگران در این اقتصاد نیروی کار تحقیر شده هستند. اگر کارگر خلق ارزش میکند نباید اینگونه تحقیر شود.
منوری ادامه داد: وقتی دولت اتلاف منابع دارد، نمیتواند انگشت اتهام را به سوی کارگر بگیرد و بگوید دستمزد کارگر منجر به افزایش نرخ تورم میشود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در دنیا اتحادیههای کارگری شریک اقتصادی در ارتقا نوآوری و بهرهوری هستند که ما این فرصت را از دست دادهایم.
منوری تاکید کرد: در موضوع ۳ جانبهگرایی باید با کمک جلب اتحادیههای کارگری به سمت افزایش سطح اقتصاد و بهرهوری رفت.
نظر شما