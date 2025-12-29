به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار در محل دانشگاه اقتصاد تهران در حال برگزاری است.

محمود تولایی، نماینده جامعه کارفرمایی در این همایش درباره حداقل مزد اظهار کرد: کف دستمزد یک حداقل است و به هیچ وجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه می‌گوئیم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهره‌وری بهتر باید حقوق بیشتری بپردازند.

وی افزود: مهاجرت نیروی کار، آوار سقف بر سر کارفرما است و باید آن را جدی گرفت. متأسفانه هر سال وضع کارگران بدتر می‌شود و واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارزی و مواد اولیه ضعیف می‌شوند.

تولایی تصریح کرد: سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب می‌رود و کارفرمایان یک سوم سال قبل می‌توانند مواد اولیه بخرند.

عضو اتاق بازرگانی پیشنهاد مزد منطقه‌ای را مطرح کرد و گفت: ما بحث مزد منطقه‌ای را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌ایم که مورد مخالفت قرار گرفت؛ ولی ما در اتاق بازرگانی اصرار داریم که به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرا و نتیجه آن بررسی شود.

وی مدعی شد: اقتصاد ایران در دنیا منزوی است و مؤلفه‌های مزدی مطالعه شده در جهان که حاکی از تأثیر اندک افزایش مزد بر اقتصاد شرکت‌ها است، به هیچ وجه صادق نیست و کارفرمایان با وجود قطعی برق و گاز و افزایش مزد، کارگران را تعدیل نکردند.

تولایی با بیان اینکه با ساخت مسکن کارگری مشکلی نداریم، اظهار کرد: مشکل این است که دولت به جای کمک برای ساخت مسکن مدام از طریق دفاتر مختلف خود از سازنده پول می‌گیرد و این یک مانع است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران هرچه میزان کار یدی در کارگاه بالاتر باشد، تأثیر مزد بالاتر است و نباید روابط مزدی به عاملی برای ورشکستگی و به زندان رفتن کارفرما تبدیل شود.