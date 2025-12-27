به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کمیته مزد برای بررسی سبد معیشتی و دستمزد ۱۴۰۵ کارگران شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی زمانی وارد چانه‌زنی می‌شوند که عدد پیشنهادی آن در کمیته مزد بررسی و کارشناسی شده باشد.

بر اساس قانون کار عدد دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و عدد سبد معیشتی تعیین می‌شود؛ البته این قانون فقط روی کاغذ نوشته شده و در عمل اجرایی نشده است. همه ساله دستمزد به بهانه ایجاد تورم، پایین‌تر از نرخ تورم مشخص شده است. همچنین با وجود تغییر در سبد معیشتی کارگران و کاهش برخی اقلام و اوزان آنها، باز هم عدد کف قیمت‌ها لحاظ شده و مزد بر پایه آن تعیین نمی‌شود.

در نهایت شکاف دستمزد با واقعیت زندگی این قشر، سال به سال عمیق‌تر و فقر در این بخش از جامعه بیشتر شده است. به گفته کارشناسان حوزه کار، حتی اگر این افزایش ۱۰۰ درصد باشد باز هم فاصله ایجاد شده طی ۳ دهه اخیر پر نمی‌شود.

سال گذشته محاسبه نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی برای تأمین کالری مورد نیاز هر فرد در سبد معیشتی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بود اما این مبلغ به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت.

امسال با توجه به نرخ تورم پاییز، دستمزد کارگران نباید از ۳۳ میلیون تومان کمتر باشد؛ ضمن اینکه با توجه به افزایش روزانه قیمت برخی اقلام مانند لبنیات به دلیل کمبود نهاده دامی و تب برفکی و کشتار و تلف شدن دام‌ها و نیز حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومان از کالاهایی مانند گوشت قرمز، برنج و… و از سوی دیگر افزایش مالیات ارزش‌افزوده محصولاتی مانند روغن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این عدد نمی‌تواند تأمین کننده کالری روزانه افراد باشد.

در حال حاضر در کشورهایی با اقتصاد سالم و پویا درآمد اقشار کارگران که ستون تولید محسوب می‌شوند چند برابر ایران است.

حضور پررنگ کارشناسان اقتصادی در کمیته مزد

محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اینکه جلسه بعدی کمیته مزد ۱۴۰۵ هفته آینده برگزار می‌شود به خبرنگار مهر، گفت: در این جلسه برای بررسی و کارشناسی مزد ۱۴۰۵ اساتیدی از دانشگاه‌ها، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های بهداشت، مسکن و اقتصاد نیز دعوت شده‌اند تا موضوع از تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اساتید و کارشناسان باید به موضوعات و پرسش‌ها مطرح شده پاسخ دهند و در نهایت مطالب کارشناسی شده، جمع بندی و برای شورای عالی کار ارسال می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه جمع بندی کمیته مزد در دی ماه خواهد بود، اظهار کرد: این بررسی‌ها با نرخ تورم دی ۱۴۰۴ خواهد بود زیرا این جمع بندی هر چه زودتر ارائه شود قدرت چانه زنی نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بالا می‌رود.

باقری همچنین یادآور شد: بررسی نرخ تورم بهمن ماه در شورا باید مورد توجه قرار گیرد و در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ لحاظ شود.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه عدد سبد معیشتی هنوز در کمیته مزد نهایی نشده است، یادآور شد: بر اساس بعد خانوار ۳.۳ و تأمین کالری ۲۱۰۰ روزانه ایرانیان بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر با توجه به نرخ تورم پاییز امسال این عدد ۳۳ میلیون تومان است.