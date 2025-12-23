به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد کارگران یکی از مسائل مورد مناقشه در حوزه کار است. این موضوع در کنار امنیت شغلی و ایمنی محل کار برخی مشاغل سخت و زیان آور از چالشهایی است که نمایندگان جامعه کارگری نسبت به آن اعتراض داشته و درخواست بازنگری در قوانین آنها دارند.
بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد کارگران همه ساله در شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در پایان سال تعیین میشود. این امر نیز گلایههایی را به دنبال داشته است که شکاف حداقل دستمزد با قدرت خرید خانوار را سال به سال عمیقتر میکند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در خصوص این که چه ساز و کارهای جدید و نوآورانهای برای بازطراحی نظام دستمزد در حوزه جامعه کارگری نیاز است به خبرنگار مهر گفت: طراحی دستمزد، متغیر مبتنی بر ارزشآفرینی، جایگزینی بخشی از دستمزد ثابت با پاداشهای متغیر یکی از این تغییرات است.
وی افزود: این مهم اثرگذاری کارگران بر اهداف استراتژیک واحد صنعتی را افزایش داده و بر بهبود کیفی، بهرهوری یا نوآوری تأثیر مستقیم میگذارد؛ ضمن این که ارزیابی چندجانبه رضایت مشتری را به همراه دارد.
وی ادامه داد: همچنین مدل سهامداری کارگران بعلاوه سودآوری مشترک از دیگر تغییرات در این حوزه است. در این مدل بخشی از حقوق یا پاداش سالانه به سهام یا سودآوری شرکت تبدیل میشود. به این ترتیب حس مالکیت را در کارکنان ایجاد کرده و منافع کارگران و کارفرمایان را همسو میکند. علاوه بر این که در بلندمدت، به رشد سرمایهگذاری کارگران کمک میکند. شرکتی مانند Google از این مدل با موفقیت در حال بهره برداری است.
این نماینده جامعه کارگری در ادامه به مدل دیگر در راستای تعیین دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: ایجاد بسته پاداش چندبعدی به عبارتی جایگزینی دستمزد نقدی صرف از دیگر تغییراتی است که به رضایتمندی نیروی انسانی میانجامد؛ بستهای شامل دستمزد پایه به اضافه پاداش عملکرد که انگیزه را در کارگران بالا برده و خلاقیت و نوآوری را در آنها به وجود میآورد.
