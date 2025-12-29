  1. استانها
  2. گیلان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

سرهنگ احدی: ۱۲۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در آستارا توقیف شد

سرهنگ احدی: ۱۲۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در آستارا توقیف شد

رشت- فرمانده انتظامی آستارا از کشف مقدار ۱۲۰۰ کیلوگرم انواع ماهی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: امنیت و سلامت مردم خطوط قرمز مجموعه انتظامی می‌باشد و با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی مأمورین برای پیشگیری از وقوع جرایم پلیس با افرادی که بخواهند به هر نحوی امنیت و سلامت مردم را به خطر بیندازند برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

وی افزود: مأموران ایستگاه ایست بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا در حین پایش و کنترل عبور و مرور خودروها، به یک دستگاه خودروی باری نیسان که قصد ورود به شهرستان آستارا را داشته مشکوک، در بازرسی صورت گرفته از خودروی مذکور مقدار (۱ تن و ۲۰۰ کیلوگرم) ماهی استخوانی غیرزنده قاچاق از نوع قزل آلا کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا اظهار داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، در این خصوص متهم ۵۱ ساله پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت و خودروی حامل ماهی‌های قاچاق کشف شده نیز به پارکینگ منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: به منظور جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های دریایی و آبزی پروری، طرح‌های نظارت و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان آستارا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و در پایان از مردم خواست تا در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و مجرمانه، در سطح شهرستان مراتب را سریعاً" از طریق سامانه مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش نمایند.

کد خبر 6705822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها