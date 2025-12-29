سرهنگ احدی: ۱۲۰۰ کیلوگرم ماهی قاچاق در آستارا توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: امنیت و سلامت مردم خطوط قرمز مجموعه انتظامی میباشد و با اشاره به تلاشهای شبانه روزی مأمورین برای پیشگیری از وقوع جرایم پلیس با افرادی که بخواهند به هر نحوی امنیت و سلامت مردم را به خطر بیندازند برخورد قاطع و قانونی میکند.
وی افزود: مأموران ایستگاه ایست بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا در حین پایش و کنترل عبور و مرور خودروها، به یک دستگاه خودروی باری نیسان که قصد ورود به شهرستان آستارا را داشته مشکوک، در بازرسی صورت گرفته از خودروی مذکور مقدار (۱ تن و ۲۰۰ کیلوگرم) ماهی استخوانی غیرزنده قاچاق از نوع قزل آلا کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا اظهار داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، در این خصوص متهم ۵۱ ساله پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت و خودروی حامل ماهیهای قاچاق کشف شده نیز به پارکینگ منتقل شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: به منظور جلوگیری از قاچاق فرآوردههای دریایی و آبزی پروری، طرحهای نظارت و کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان آستارا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و در پایان از مردم خواست تا در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و مجرمانه، در سطح شهرستان مراتب را سریعاً" از طریق سامانه مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ گزارش نمایند.
نظر شما