  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

صف یک میلیون نفری وام ازدواج و فرزندآوری

دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار وام ازدواج و ۵۳۰ هزار نفر نیز در انتظار دریافت وام فرزندآوری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت درباره تسهیلات حمایتی برای ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذر، حدود ۵۰۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، اما بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار هستند. در حوزه وام فرزندآوری نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و حدود ۵۳۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: بانک ملی در پرداخت وام ازدواج و بانک ملت در پرداخت تسهیلات فرزندآوری بیشترین عملکرد را داشته‌اند، اما انتظار ما از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها این است که سقف تسهیلات افزایش یابد تا صف‌های انتظار به صفر برسد.

کد خبر 6706011
مینا یاری

    • ایرانی IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با این وضع اقتصادی این یک میلیون نفر دلشون زیباست ، بخصوص اونهایی که میخوان ازدواج کنن .
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      1 0
      پاسخ
      همین وام های نجومی باعث تورم میشه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه وام ازدواج میدن مگه تولید به همین اندازه هست شما جامعه را پر از نقدینگی می کنید

