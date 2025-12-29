صف یک میلیون نفری وام ازدواج و فرزندآوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت درباره تسهیلات حمایتی برای ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذر، حدود ۵۰۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردهاند، اما بیش از ۵۳۰ هزار نفر همچنان در صف انتظار هستند. در حوزه وام فرزندآوری نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند و حدود ۵۳۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند.
وی ضمن قدردانی از عملکرد برخی بانکها گفت: بانک ملی در پرداخت وام ازدواج و بانک ملت در پرداخت تسهیلات فرزندآوری بیشترین عملکرد را داشتهاند، اما انتظار ما از بانک مرکزی و سایر بانکها این است که سقف تسهیلات افزایش یابد تا صفهای انتظار به صفر برسد.
