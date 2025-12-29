به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به وضعیت متقاضیان وام ازدواج گفت: در حال حاضر حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و این عدد در همین لحظه‌ای که صحبت می‌کنیم، به حدود ۵۵۰ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی فشار لازم را برای تسریع پرداخت‌ها به بانک‌ها وارد می‌کند، افزود: خوشبختانه بانک‌ها نیز در حال همکاری هستند، اما این فاصله موجود میان تقاضا و پرداخت باید به‌تدریج جبران شود. بخشی از این مسئله به محدودیت منابع و بخش دیگر به فرایند دریافت وام بازمی‌گردد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در حوزه فرایندها، ما نیز در وزارتخانه در حال انجام اقداماتی هستیم تا روند دریافت وام ازدواج ساده‌تر، سریع‌تر و متناسب با شأن جوانان باشد. یکی از این اقدامات، استفاده از اپلیکیشن‌ها و نئوبانک‌ها است که مورد استقبال بیشتر جوانان قرار دارد و می‌تواند فرآیند را تسهیل کند.

رحیمی ادامه داد: هدف ما این است که جوانان بدون نیاز به مراجعات حضوری، بدون درگیر شدن با فرآیندهای پیچیده بانکی و بدون مراجعه مکرر به شعب یا مذاکره با مسئولان اعتباری، بتوانند وام مصوب خود را دریافت کنند. زمانی که اعتبار مشخص و تصویب شده است، دریافت منابع باید از طریق نئوبانک‌ها یا طرح‌هایی مانند «بانک جوانان ایران» که در حال پیگیری آن هستیم، به‌سادگی انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت غیرحضوری شدن خدمات بانکی خاطرنشان کرد: این رویکرد علاوه بر تسهیل امور، شأن و منزلت جوانان را نیز حفظ می‌کند. البته همراهی بانک‌ها در این مسیر ضروری است و باید پیگیری‌ها و فشارهای لازم برای همکاری حداکثری آن‌ها ادامه داشته باشد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان گفت: رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، تأکید ویژه‌ای بر موضوع وام ازدواج دارند و این مسئله با جدیت در دولت دنبال می‌شود.