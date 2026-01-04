به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر محزون، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با اشاره به آخرین برآوردهای جمعیتی کشور گفت: در زمان سرشماری، جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر بود، اما بر اساس برآوردهای انجامشده، پس از گذشت ۹ سال و تا سال ۱۴۰۴، جمعیت کشور به حدود ۸۶ میلیون نفر رسیده است.
وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: این افزایش جمعیت، نخستین چراغ هشدار و نشانه منفی در حوزه جمعیت کشور محسوب میشود، چرا که بیانگر کاهش محسوس نرخ رشد جمعیت است. بر اساس پیشبینیها، در صورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی و سیاستهای حمایتی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، این نرخ حتی ممکن است به صفر برسد.
محزون تأکید کرد: در حال حاضر، برخی اقدامات اصلاحی و حمایتی در حال انجام است که میتواند تا حدی از بروز این وضعیت جلوگیری کند، اما تداوم و تقویت این سیاستها ضروری است.
گفتنی است آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شده و آمارهای فعلی بر اساس برآوردها و محاسبات جمعیتی پس از آن سرشماری ارائه میشود.
