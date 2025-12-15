خسروپناه: قدیمی نقش موثری در توسعه هاکی ایران داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش وزارت ورزش و جوانان، با حضور در محل فدراسیون هاکی، از بخش‌های مختلف این فدراسیون بازدید کرده و با بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که با حضور اعضای هیئت رئیسه و پرسنل فدراسیون هاکی برگزار شد، بهرام قدیمی گزارشی از عملکرد فدراسیون، جایگاه تیم‌های هاکی آقایان و بانوان ایران در آسیا و جهان و روند توسعه زیرساخت‌های این رشته ارائه و با اشاره به افتتاح هم‌زمان سه زمین چمن استاندارد هاکی در مجموعه ورزشی آزادی تهران، استان زنجان و کرمانشاه گفت: با مدیریت و صرفه جویی در منابع ، موفق شدیم در شاخه المپیکی هاکی چمنی، استادیوم استاندارد هاکی چمن شهید حاج قاسم سلیمانی را در مجموعه ورزشی آزادی تهران احداث کنیم که این مجموعه ان‌شاءالله در هفته های آینده با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: با وجود تنوع شاخه‌های رشته هاکی، بودجه محدودی به فدراسیون اختصاص می‌یابد اما با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی، ارتباطات مؤثر و کمک خیرین، توانستیم منابع مالی قابل توجهی جذب کنیم و مسیر توسعه این رشته را با قدرت ادامه دهیم.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش وزارت ورزش و جوانان، با تقدیر از قدیمی گفت: ایشان از پیشکسوتان عرصه علم و مدیریت هستند و به شوخی عرض می‌کنم از زمانی که ما یادمان می‌آید و بچه بودیم، دکتر قدیمی با همین لهجه آذری رئیس بوده‌اند و از نظر سابقه مدیریتی در رقابت با برخی چهره‌های سیاسی قرار دارند. ایشان همان‌گونه که در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی منشأ اثر بودند در فدراسیون هاکی نیز با صرف انرژی و زمان، به رشد هرچه بیشتر این رشته کمک می کنند. رشته هاکی دارای پتانسیل‌های فراوانی است و یک رشته خانواده‌محور، همگانی و از همه مهم‌تر اخلاق‌مدار محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس فدراسیون هاکی اظهار داشت: دکتر قدیمی استاد تمام دانشگاه و از پیشکسوتان برجسته ورزش کشور هستند که مربیان و شاگردان بسیاری را در دانشگاه تربیت کرده‌اند و در هر مجموعه‌ و فدراسیون های ورزشی که حضور پیدا می‌کنیم، افراد زیادی خود را از شاگردان ایشان معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به خدمات قدیمی در دانشگاه آزاد اسلامی در دوره مدیریت جاسبی افزود: ایشان پس از مرحوم بهرام شفیع نیز نقش مؤثری در توسعه همه‌جانبه رشته هاکی، هم در بخش آقایان و هم بانوان، ایفا کرده‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به تیم مدیریتی فدراسیون خاطرنشان کرد: دکتر قدیمی با همراهی تیمی جوان، پویا و فعال از جمله دکتر امیرمحمود علی‌آبادی نایب‌رئیس، دکتر احسان اسدی دبیرکل و سایر پرسنل پرتلاش فدراسیون، مسیر رو به رشدی را برای هاکی کشور ترسیم کرده‌اند.