به گزارش خبرگزاری مهر، مهران تیشهگران از کارشناسان ورزشی کشور در رابطه با اظهارات کیومرث هاشمی، وزیر سابق ورزش و جوانان گفت: از صحبتهای کیومرث هاشمی در دانشگاه شهید بهشتی و پس از آن بیانیهای که صادر کرد بسیار متعجب شدم.
وی ادامه داد: شخصی که روزی در قامت وزیر در این کشور بوده نباید فکر کند که مردم عملکرد او را به این سرعت فراموش کردهاند که با فاصله یک سال پس از دوران مسئولیت به جای پاسخگویی در قبال عملکرد ضعیف خود در مقام پرسشگر ظاهر شده است.
سرپرست سابق فدراسیون ناشنوایان در ادامه با اشاره به ادعای کیومرث هاشمی مبنی بر عدم دخالت در انتخابات فدراسیونها اظهار داشت: مرور اتفاقات دوره گذشته، تصویر متفاوتی ارائه میدهد، همه میدانند کیومرث هاشمی مستقیما در فدراسیونها و انتخاباتها دخالت میکرد که ماجرای برکناری من با بهانهای واهی و فقط به دلیل یک کینه قدیمی و ماجرای مرحوم مبینی فقط دو مورد از دخالتهای غیرقانونی اوست.
وی ادامه داد: جامعه ورزش دخالت کیومرث هاشمی در فدراسیون ژیمناستیک را که در نهایت باعث شد رئیس قانونی ژیمناستیک مجبور به استعفا شود را فراموش نکرده است. تجمعهای مکرر مقابل وزارت ورزش در آن دوره، نشاندهنده نارضایتی عمیق بدنه ورزش از نحوه مدیریت فدراسیونها بود. ما در ابتدا فکر میکردیم حضور یک نفر از بدنه ورزش میتواند اتفاقات خوبی را برای ورزش کشور رغم بزند اما اشتباه کردیم.
تیشهگران در واکنش به اظهارات اخیر کیومرث هاشمی درباره عملکرد و سیاستهای وزارت ورزش در دوره کنونی، با تأکید بر ضرورت تفکیک نقد سازنده از نگاههای شخصی، گفت: نقد اگر بر پایه واقعیت و با هدف اصلاح باشد، میتواند به رشد ورزش کشور کمک کند اما طرح برخی ادعاها بدون توجه به قوانین و سوابق موجود، بیش از آنکه روشنگر باشد به التهاب فضای ورزش دامن میزند.
وی با اشاره به اظهارات کیومرث هاشمی درباره دخالت وزیر کنونی ورزش و جوانان در عزل و نصب نواب ریاست بانوان فدراسیونها افزود: بر اساس آییننامههای جدید، انتخاب نوابرئیس فدراسیونها دیگر انتصابی نیست و این موضوع در مجامع انتخاباتی و با رأی اعضای مجمع تعیین میشود؛ بنابراین اساساً امکان دخالت مستقیم وزیر در این فرآیند وجود ندارد و چنین ادعاهایی با واقعیتهای حقوقی فدراسیونها همخوانی ندارد.
این کارشناس با سابقه ورزش کشور ادامه داد: بخش عمده اختلافهای اخیر به موضوع نایبرئیسی بانوان در برخی فدراسیونها از جمله والیبال، ژیمناستیک و ووشو بازمیگردد؛ جایی که وزیر ورزش به دلیل تعارض منافع از امضای احکام خودداری کرد. یکی از نخستین و مهمترین اقدامات دکتر دنیامالی در آغاز مسئولیت، اجرای قاطع دستورالعمل ممنوعیت انتصابات فامیلی در فدراسیونها بود؛ اقدامی که هرچند برای برخی هزینهساز شد، اما گامی ضروری در مسیر شفافیت و سلامت اداری به شمار میرود. این رویکرد نشان داد که وزارت ورزش در دوره جدید تعارض منافع را خط قرمز خود میداند.
وی افزود: در همین چارچوب، مخالفت وزیر ورزش با بهکارگیری بازنشستگان و نیروهای شاغل وزارت در فدراسیونها نیز تصمیمی منطقی و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب است. حضور همزمان این افراد در وزارتخانه و فدراسیونها، علاوه بر ایجاد تعارض منافع، فرصت رشد و حضور نیروهای جوان و متخصص را محدود میکند؛ موضوعی که دنیامالی با صراحت بر اصلاح آن تأکید کرده است.
تیشهگران با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در فضای ورزش کشور گفت: ورزش ایران پس از موفقیتهای اخیر در بازیهای آسیایی جوانان بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، بیش از هر چیز نیازمند ثبات، همدلی و تمرکز بر برنامهریزی است. طرح ادعاهای غیرمستند و باز کردن پروندههای گذشته، نهتنها کمکی به پیشرفت ورزش نمیکند، بلکه میتواند فضای موجود را ملتهب کند. نقد باید منصفانه، مستند و به دور از انگیزههای شخصی باشد؛ بهویژه زمانی که مخاطب آن نسل جوان و دانشجویانی هستند که با دقت مسائل را دنبال میکنند و بهدنبال حقیقتاند.
تیشهگران در پایان با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب فرمودند «همین مجموعه موفقیتهای شما در امسال است که شاید در تاریخ ورزش کشور بیسابقه باشد»؛ این سخنان و تأکید دائمی ایشان بر همدلی و دوری از حاشیه و تفرقه برای ما و کیومرث هاشمیها باید چراغ راهی باشد تا سنجیده و دقیقتر سخن بگوییم و کشور و ورزش را درگیر حاشیه نکنیم.
