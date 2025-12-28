اسبقیان: پرونده تخلفات انتخابات بدنسازی در حال پیگیری حقوقی است

به گزارش خبرنگار مهر، از ۱۳ دی سال ۱۴۰۳ که ریاست عبدالمهدی نصیرزاده در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به پایان رسید تا به امروز، این فدراسیون با سرپرست اداره می شود. این در حالی است که طی این مدت دو بار مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام لغو شده است و یک بار هم مجمع انتخاباتی تشکیل شد اما نتیجه آن بعد از دو ماه ابطال شد.

این مجمع ۲۶ مهر با حضور ۱۲ کاندیدا برگزار شد که طی آن مجید تلخابی در پایان دو دور رای گیری به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شد اما بعد از گذشت حدود دو ماه، اداره کل امور مشترک فدراسیون ها خبر از ابطال انتخابات داد.

جعلی بودن مدرک تحصیلی مجید تلخابی، دلیل ابطال نتیجه انتخابات ۲۶ مهر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد اما سوال اینجاست که «چطور با وجود تشکیل کمیسیون تطبیق به منظور بررسی مدارک کاندیداها و تائید صلاحیت مدیریتی آنها و همچنین ارائه پرونده کاندیداها به مراجع ذی صلاح، بعد از انتخابات مدارک کاندیدایی، آنهم کسی که از مجمع رای اعتماد گرفته است، فاقد اعتبار و اصالت تشخیص داده می شود؟»

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: وقتی مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاست فدراسیون ها در سامانه نام نویسی بارگذاری و ثبت می شوند، استعلام لازم در مورد آنها از دانشگاه مربوطه گرفته می شود تا اینگونه تائیدیه اصالت مدرک گرفته شود.

وی ادامه داد: در مورد فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و شخص مجید تلخابی که فرد منتخب مجمع انتخاباتی شد، این اقدام توسط دبیر مجمع صورت گرفته بود. در راستای این اقدام، دانشگاهی که مدرک تحصیلی آقای تلخابی از آنجا صادر شده بود (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) به صورت رسمی، صحت مدرک تحصیلی نامبرده را به وزارت ورزش اعلام کرد. این وزارتخانه هم بر اساس نامه دریافتی که ... به مهر و امضای دانشگاه بود، صلاحیت آقای تلخابی را تائید و انتخابات را با حضور وی برگزار کرد.

معاون وزیر ورزش تاکید کرد: بعد از برگزاری انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و پیش از صدور حکم برای فرد منتخب مجمع، ابهاماتی مطرح شد که طی آن بنا به دستور وزیر مقرر شد صحت و راستی مدرک تحصیلی مجید تلخابی از سامانه وزارت علوم هم استعلام گرفته شود، این سامانه اما مدرک صادر شده را فاقد اعتبار و اصلالت تشخیص داد. به همین دلیل انتخابات ۲۶ دی باطل اعلام شد و برگزاری انتخابات دوباره در دستور کار وزارت ورزش قرار داده شد.

اسبقیان با اشاره به اینکه از امروز (شنبه ۶ دی) نام نویسی دوباره از کاندیداهای ریاست در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام آغاز شد، تاکید کرد: اداره کل حقوقی وزارت ورزش از طریق دستگاه های قضایی پیگیر این پرونده است. هم دانشگاهی که اقدام مدرک جعلی از سوی آن صادر شده است و هم فردی که اقدام به تائید و صدور آن کرده است باید در این زمینه پاسخگو باشند.

معاون وزیر ورزش گفت که این وزارت ورزش بدون هیچ اغماضی، پرونده تخلف در انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.