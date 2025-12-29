ظرفیت دانش بنیان و فناورانه کشور در مسیر محرومیت زدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکدامن رئیس مؤسسه دانش‌بنیان برکت امروز در دومین رویداد نوآوری اجتماعی «رعنا» که در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به دغدغه حاضران در رویداد برای بهره‌گیری از توانمندی‌های خود در مسیر خدمت به مردم، گفت: هدف ما این است که انقلاب اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خدمات مؤثرتری به جامعه ارائه دهد.

خاکدامن با بیان اینکه در دهه اخیر اتفاقات بزرگی در حوزه علم، فناوری و نوآوری رخ داده است، افزود: اکنون حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند و چند برابر این تعداد تیم‌ها و فناورانی وجود دارند که با نوآوری، محصولات جدید تولید کرده و بر اقتصاد اثرگذار شده‌اند.

رئیس مؤسسه دانش‌بنیان برکت ادامه داد: این زیست‌بوم فناوری اکنون به مرحله‌ای رسیده که اثر اقتصادی ملموس دارد و می‌تواند کشور را به سمت ارزش افزوده‌های بالاتر هدایت کند.

وی با اشاره به رویکرد جهانی نوآوری اجتماعی گفت: چگونگی استفاده از ظرفیت بخش دانشی و نخبگان مجموعه‌های نوآوری و فناوری در دنیا، با هدف کاهش فاصله‌های طبقاتی، رشد پایدار و توسعه نوآوری‌های فراگیر دنبال می‌شود و امروز با کلیدواژه نوآوری اجتماعی شناخته می‌شود.

خاکدامن اضافه کرد: مأموریت ستاد اجرایی فرمان امام، بهره‌وری از زیرساخت‌های اقتصادی برای رفع محرومیت‌های مردم است و مؤسسه دانش‌بنیان برکت به‌عنوان بازوی فناوری و نوآوری این ستاد، تلاش دارد ظرفیت‌ها را به نیازهای واقعی جامعه متصل کند.

وی توضیح داد: مؤسسه برکت به‌عنوان یک قرارگاه دائمی، ایده‌های حوزه‌های سلامت، غذا، آموزش، مسکن، آب و دیگر نیازهای اساسی را جمع‌آوری و حمایت می‌کند تا با همکاری بنیاد برکت، این ایده‌ها به راه‌حل‌های اجرایی در سطح کشور تبدیل شوند.

خاکدامن در پایان تصریح کرد: هدف ما استفاده کامل از ظرفیت‌های مؤسسه دانش‌بنیان برکت برای رونق و عملیاتی شدن این ایده‌ها است.