تاکید وزیر خارجه تاجیکستان بر حق استفاده ایران از انرژی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان شنبه شب در دیدار با سراج الدین اصل اف وزیر امور خارجه تاجیکستان آخرین روند روابط و مناسبات دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تبریک فرارسیدن ایام سال جدید و عید نوروز و با اشاره به مشترکات گسترده فرهنگی فیمابین ، توسعه همکاریهای دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و علاقه جمهوری اسلامی ایران به گسترش روابط مستحکم و برادرانه با ملت و دولت تاجیکستانی مبتنی بر فرهنگ و تاریخ مشترک را مورد تاکید قرار داد.

ظریف همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با تاجیکستان در حوزه امنیتی ، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بعنوان تهدید مشترک برای دو کشور را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد: هیچ سقفی برای گسترش همکاریهای دو کشور وجود ندارد.

سراج الدین اصل اف وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلامهای گرم و صمیمی رئیس جمهور و مردم تاجیکستان به مردم کشورمان و تبریک متقابل به مناسبت فرارسیدن نوروز ، موفقیتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در توافق مقدماتی با گروه 1+5 را تبریک گفته و حق ایران برای بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه تاجیکستان تبادل منظم هیاتهای عالیرتبه بین دو کشور را بیانگر عزم موجود در تحکیم روابط و کشورمان را از مهمترین شرکای تجاری تاجیکستان دانست.

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان علاوه بر موضوعات دوجانبه روند تحولات در منطقه آسیای میانه و افغانستان را نیز مورد تبادل نظر قرار دادند.