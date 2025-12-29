مرعشی: سیاسیون نقش خطیری در عبور دادن کشور از شرایط فعلی بر عهده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با احزاب نشست مشترک شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و حزب کارگزاران سازندگی به میزبانی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا باهنر دبیرکل این تشکل به ارائه دلایل برگزاری چنین نشست‌هایی با احزاب مختلف کشور که در چهارچوب قانون اساسی فعالیت می‌نمایند پرداخت.

باهنر اظهار داشت: ما در اولین نشست هم اندیشی با حزب موتلفه اسلامی جلسه مشترک داشتیم و بر این باوریم که مسائل بسیاری در حوزه منافع ملی وجود دارد که احزاب با گرایش‌های سیاسی گوناگون می‌توانند در خصوص آنها با یکدیگر همفکری نمایند.

وی گفت: بسیاری از مسائل را می‌توان در جلسات اینچنینی مطرح نمود و از طرح دعواهای سیاسی در معرض عموم مردم که عمدتاً منجر به ناامیدی جامعه می‌شود اجتناب نمود.

باهنر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های جامعه اسلامی مهندسین در خصوص بررسی مدل حکمرانی مطلوب و همچنین راهکارهای حفظ و ارتقا انسجام ملی و نیز انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره نمود.

‌باید تلاش کنیم سرمایه اجتماعی را ارتقا دهیم

باهنر اظهار داشت: ما به هیچ عنوان با رقبای سیاسی خود ائتلاف نمی‌کنیم اما باید رقابتی که صورت می‌گیرد جدی و البته منصفانه باشد. همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم سرمایه اجتماعی را در کشور ارتقا دهیم.

در ادامه این نشست حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران سازندگی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست‌هایی اظهار داشت: هم اکنون سیاسیون ایران نقش خطیری برای عبور دادن کشور از شرایط فعلی برعهده دارند.

وی گفت اکنون با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما وجود دارد و همچنین وضعیت منطقه‌ای و البته تورم داخل کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب هستیم.

مرعشی گفت: تشکل‌های با سابقه‌ای مثل جامعه اسلامی مهندسین در درون جریان اصولگرا و یا احزابی مثل کارگزاران سازندگی در درون جبهه اصلاحات نقش اعتدالی و کنترلی این جریان‌ها را بر عهده دارند.

‌متأسفانه حزب در ایران به اداره کمپین انتخاباتی محدود شده است

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی همچنین با انتقاد از وضعیت احزاب در ایران اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون حزب در ایران در یک نهادی که کمپین‌های انتخاباتی را هدایت می‌کنند خلاصه شده است، در حالی که در نظام‌های دیگر دنیا که در پیاده‌سازی مردم سالاری موفق هستند حزب به برنامه و کادرسازی می‌پردازد. به عبارت دیگر این دو موضوع مهم‌ترین دستاوردهای احزاب در کشورها هستند.

در این نشست قادری، فولادگر، نیکفر و خجسته‌پور از جامعه اسلامی مهندسین و عطریانفر، هاشمی و جمالی از کارگزاران سازندگی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.