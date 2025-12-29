محمدجعفری: فیشینگ کار حرفه ای با ۸۳۱ شاکی توسط پلیس فتا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز دوشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: با مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا استان و با ارائه مرجوعه قضائی بیان داشت در پی کلیک ب رروی لینک جعلی، مبلغ ۱ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب بانکی وی برداشت اینترنتی صورت گرفته است که نظر به حساسیت موضوع و فراگیر شدن حوزه فیشینگ و بدافزارهای متداول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: با اقدامات اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید متهم با ارسال پیامی تحت عنوان پیامک ابلاغیه الکترونیکی و وام فوری، کاربر را به صفحه فیشینگ هدایت و پس از نصب بدافزار بر روی گوشی و با دسترسی و اخذ اطلاعات بانکی، برداشت‌های متعددی از حساب شاکی توسط متهم صورت می‌گیرد.

سرهنگ اکبر محمدجعفری افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم به صورت پوششی و با مدارک هویتی دیگر افراد اقدام به فیشینگ و برداشت غیرمجاز از کارت‌های بانکی افراد مختلف می‌نماید لذا سرنخ‌هایی از فیشینگ کار حرفه‌ای استخراج و در تور اطلاعاتی تیم مجرب مقابله با فیشینگ استان قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح نمود: با بررسی و اقدامات فنی و شبانه روزی کارشناسان پلیس فتا موفق به شناسایی این مجرم سایبری شده و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، منسجم و غافلگیرانه متهم در یکی از استان‌های هم جوار دستگیر گردید.

وی خاطر نشان کرد: متهمان در بازجویی‌های تکمیلی افسران سایبری به جرم خود مبنی بر ارسال پیامک‌های لینک آلوده با عناوین مختلف از جمله وام فوری و هدایت به صفحه فیشینگ و خالی کردن حساب شهروندان اعتراف کرد و تاکنون در این پرونده ۸۳۱ نفر شاکی شکایت خود را از استان آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها در سطح کشور ثبت نموده و تا این لحظه اطلاعات ۳ هزار و ۶۸۸ کارت بانکی استخراج شده و همچنین بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز صورت گرفته است و بررسی‌های لازم در حال انجام بوده و امکان افزایش مبلغ برداشت شده و یا تعداد شکات متصور است.

رئیس پلیس فتا استان از هموطنان خواست: در صورت مواجه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانید با بخش مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.