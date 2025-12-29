دستگیری ۲۳ متهم تحت تعقیب در کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدفرزبود اظهار کرد: در راستای ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان و ناامن ساختن محیط فعالیت مجرمان، دستگیری متهمان تحت تعقیب در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند تعداد ۲۳ متهم تحت تعقیب و متواری را در اجرای احکام قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کردکوی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضائی از شهروندان خواست هشدارها و آموزش‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.