دیپلمات روس: اروپا ناچار است سیاست خود را در قبال روسیه تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره مسائل اروپا در وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه «ایزوستیا» گفت: روابط روسیه و اتحادیه اروپا برای همیشه تیره نخواهد ماند، زیرا ممکن است روابط با قرار گرفتن افراد دیگری در رأس کمیسیون اروپا تغییر کند.

وی اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم گفت‌وگوی روسیه و اتحادیه اروپا برای همیشه از بین رفته باشد. کمیسیون اروپا همواره برای یک دوره مشخص انتخاب می‌شود و کمیسیون فعلی نیز دوره مأموریت خود را دارد و پس از پایان آن، کمیسیون جدیدی انتخاب خواهد شد.

این دیپلمات روس ادامه داد: امیدوارم اتحادیه اروپا سرانجام درک کند که در واقع، این خود آنها هستند که از تحریم روسیه آسیب می‌بینند. آنها دیر یا زود ناچار خواهند شد رویکرد خود را بازنگری کنند، زیرا روسیه برای همیشه همسایه آنها باقی خواهد ماند.