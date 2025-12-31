رومانی به برنامه خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه رومانی در بیانیهای اعلام کرد این کشور در چارچوب سازوکار «فهرست اولویتبندیشده نیازهای اوکراین» که به کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اجازه میدهد تسلیحات از آمریکا بخرند، ۵۰ میلیون یورو به خرید سلاح برای اوکراین اختصاص خواهد داد.
در ۱۴ ژوئیه، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و مارک روته دبیرکل ناتو، ابتکاری را راهاندازی کردند که جایگزین ارسال رایگان تسلیحات آمریکا به کییف یا تحویل آنها بهصورت اعتباری شد. این سازوکار به کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا اجازه میدهد از طریق ساختارهای ناتو، تسلیحات آمریکایی مورد نیاز اوکراین را خریداری کنند.
آمریکا و روسیه در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ اوکراین هستند. مسکو و واشنگتن، کشورهای اروپایی را به کارشکنی در به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح متهم میکنند.
آمریکا به منظور فشار آوردن بر اروپا، کمکهای تسلیحاتی به اوکراین را مشروط کرده و از خروج نیروها و تجهیزات خود از قاره سبز خبر داده است.
کشورهای اروپایی پس از تنها ماندن در مقابل روسیه، بودجههای دفاعی خود را افزایش داده و در حال احیای صنایع دفاعی خود هستند.
