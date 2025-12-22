  1. بین الملل
احتمال برگزاری نشست بعدی مذاکرات صلح اوکراین در مسکو

مذاکره کننده ارشد روسیه از احتمال برگزاری نشست بعدی کرملین و کاخ سفید درباره اوکراین در مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کریل دیمیتریف نماینده ویژه ریاست‌جمهوری روسیه و مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور تلویحاً اعلام کرد که نشست بعدی هیأت‌های روسیه و آمریکا درباره اوکراین ممکن است در مسکو برگزار شود.

او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «متشکرم، میامی. دفعه بعد: مسکو.»

دیمیتریف این پیام را همراه با عکسی از خود منتشر کرد که در آن تی‌شرتی به تن دارد که عبارت «دفعه بعد در مسکو» و امضای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در آن دیده می‌شود.

پیش‌تر، پوتین در تاریخ ۱۵ اوت در آلاسکا، در گفت‌وگو با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، به زبان انگلیسی پیشنهاد داده بود که نشست بعدی در مسکو برگزار شود.

ترامپ نیز در کنفرانس خبری مشترکی که پس از پایان نشست آلاسکا برگزار شد، گفت مشتاق است بار دیگر به‌زودی با رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند.

مذاکرات صلح اوکراین در روزهای ۲۰ و ۲۱ دسامبر در میامی برگزار شد.

