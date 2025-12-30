  1. بین الملل
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۲

۳ شرط اصلی روسیه برای حل بحران اوکراین

وزیر خارجه روسیه از سه شرط اصلی این کشور برای حل بحران اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این کشور سه شرط اصلی برای حل بحران اوکراین در نظر دارد و به آنها به عنوان پایه های هر گونه راه کار سیاسی در خصوص این بحران نگاه می کند.

وی افزود: به رسمیت شناختن واقعیت های جغرافیایی جدید؛ کی یف و حامیان غربی آن باید رسماً شرایط کنونی مربوط به شبه جزیره کریمه، دونتسک، لوهانسک، سواستوپل، زاپوریژیا و خرسون را به رسمیت بشناسند. ارائه ضمانت های امنیتی الزام آور با هدف حل و فصل دلایل ریشه ای وقوع بحران اوکراین و ممانعت از تکرار آن در آینده و همچنین تضمین بی طرفی اوکراین؛ این کشور نباید تحت عضویت هیچ ائتلاف نظامی قرار بگیرد، خالی از سلاح های هسته ای و سلاح های تهاجمی و تفکرات نازی باشد و نباید از خاک این کشور برای اهداف ائتلاف ناتو استفاده شود.

لاوروف گفت: ابتکار عمل راهبردی به صورت کامل در دست ارتش روسیه است و غرب به خوبی از این موضوع آگاهی دارد. اهداف مسکو از اجرای عملیات نظامی ویژه چه از طریق کانال های سیاسی و چه نظامی محقق خواهد شد. ما همچنین خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین هستیم.

