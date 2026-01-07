تاکید دبیرکل ناتو بر لزوم ادامه حمایت از اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر لزوم ادامه حمایت کشورهای عضو این ائتلاف نظامی از اوکراین تاکید کرد.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با انتشار بیانیه‌ای درباره روند مذاکرات صلح اوکراین اضافه کرد: نشست «ائتلاف مشتاقان» دیروز در پاریس، پایتخت فرانسه با نتایج مثبت برگزار شد.

دبیرکل ناتو با تاکید بر نقش ویژه آمریکا در روند مذاکرات صلح، حمایت اعضای ائتلاف و شرکای آن از اوکراین را قابل تقدیر دانست.

همچنین در این بیانیه آمده است که اوکراین برای دفاع از خود در برابر حملات روسیه همچنان با نیازهای جدی مواجه است.

وی بر اهمیت تداوم حمایت از اوکراین تاکید کرد.

گفتنی است که در نشست «ائتلاف مشتاقان» در پاریس، کشورهای شرکت کننده درباره استقرار نیروهای نظامی فرانسه و انگلیس در اوکراین پس از دستیابی به توافق آتش‌بس با روسیه موافقت کردند.

از سوی دیگر، دبیرکل ناتو در مورد احتمال متقاعد کردن آمریکا برای انتخاب همکاری به جای الحاق گرینلند در مصاحبه‌ای با «سی‌ان‌ان» گفت: کاملاً اطمینان دارم که وقتی صحبت از ناتو و ارزیابی وضعیت در قطب شمال می‌شود، همه ما موضع یکسانی داریم؛ گرینلند به طور کامل آماده استقرار نیروهای آمریکایی بیشتری است.