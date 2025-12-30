به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وادیم گیگین، نماینده مجلس بلاروس اعلام کرد حمله ارتش اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گامی بزرگ به‌سوی فروپاشی رژیم حاکم بر کی‌یف است.

وی طی پیامی در تلگرام نوشت: سخنرانی گستاخانه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم کریسمس در واقع یک تهدید مستقیم بود. رژیم کی‌یف روی ایجاد دور تازه‌ای از تشدید تنش با روسیه شرط بندی کرده است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد، حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.

حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.

کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.