۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

روسیه: خطر درگیری نظامی مستقیم با ناتو وجود دارد

یک مقام ارشد روسیه اعلام کرد که همچنان خطر درگیری مستقیم نظامی بین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و مسکو وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یولیا ژدانوا رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین درباره کنترل تسلیحات در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که فعالیت‌های نظامی ناتو در مرزهای روسیه و بلاروس با خطر تشدید غیرقابل پیش‌بینی اوضاع، تا حد رویارویی مستقیم نظامی، همراه است.

او گفت: بیشتر کشورهای غربی آمادگی ندارند به‌طور جدی درباره اقداماتی که حتی به‌طور جزئی بتواند پیامدهای منفی احتمالی چنین فعالیت‌هایی را کاهش دهد، مذاکره کنند.

ژدانوا افزود: بسیاری در اروپا از روسیه‌هراسی برای تضمین بقای سیاسی خود و ادامه حمایت نظامی از اوکراین استفاده می‌کنند.

روسیه، علت جنگ اوکراین را گسترش ناتو به سمت شرق و نزدیک مرزهای این کشور اعلام کرده است. عقب نشینی ناتو از کشورهای همسایه مسکو، مهمترین کاری است که اعضای این پیمان می‌توانند برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها انجام دهند.

