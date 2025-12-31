پوتین: روسیه به اهداف خود دست خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در پیام تبریک خود خطاب به شهروندان کشورش به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میلادی، گفت: ما به قدرت خودمان متکی هستیم.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: مردم روسیه با دستاوردهای خود، فصل‌های تازه‌ای از تاریخ هزارساله این کشور را رقم می‌زنند. پرسنل نظامی روسی در عملیات ویژه نظامی مسئولیت جنگیدن برای میهن را بر عهده گرفته‌اند؛ بدانید که میلیون‌ها شهروند روسیه در این شب سال نو با شما همراه هستند.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: روسیه به اهداف خود دست خواهد یافت و فقط رو به جلو حرکت خواهد کرد. برای تمام مردم روسیه خوشبختی و محبتی الهام‌بخش آرزو می‌کنم.