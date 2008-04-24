دو میلیون نفر در خراسان رضوی واجد شرایط رای دادن هستند

محمد آصفی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در دور دوم انتخابات هشت نامزد برای گرفتن چهار کرسی نمایندگی مجلس در سه حوزه انتخابیه مشهد و کلات دو نماینده، سبزوار یک نماینده قوچان و فاروج هم یک نماینده با یکدیگر رقابت می کنند.

وی از فراهم شدن تمامی امکانات مورد نیاز انتخابات در سه حوزه انتخابیه مذکور خبر داد و تصریح کرد: در هزار و 410 شعبه اخذ رای در استان کار رای گیری از مردم را برعهده خواهند داشت.

وی افزود: در حوزه انتخابیه مشهد و کلات 882 شعبه، در حوزه انتخابیه سبزوار 320 شعبه و در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج 208 شعبه عملیات اخذ رای از مردم را انجام خواهند داد.

آصفی یزدی تاکید کرد: مانند دور اول انتخابات، ارائه شناسنامه به همراه کارت ملی برای رای دهندگان ضروری است.

وی عنوان کرد: تنها کسانی در دور دوم می توانند رای دهند، که در دور اول انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه ها رای داده باشند.

جانشین ستاد انتخابات خراسان رضوی خاطر نشان کرد: همچنین کسانی که تا تاریخ 6 اردیبهشت ماه امسال به سن قانونی 18 سال رسیده باشند یا در مرحله اول به هر علتی موفق به رای دادن نشده اند در دور دوم از حق رای برخوردارند.