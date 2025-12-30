طالبان: مانعی برای توسعه روابط با آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسیِ وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان با انتشار پیامی در صفحه ایکس نوشت: دوره بیست ساله اشغال، دوره‌ای استثنایی در روابط بین افغانستان و آمریکا بود. فراتر از این دوره، هیچ مشکلی در روابط بین دو کشور وجود ندارد.

وی افزود: هیچ مانع جدی در مسیر بهبود و توسعه روابط بین کابل و واشنگتن وجود ندارد.

این مقام وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان گفت: امضای توافقنامه دوحه نشان می‌دهد که سطح قابل توجهی از عملگرایی در هر دو طرف وجود دارد تا اسیر گذشته نمانند و با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، روی فرصت‌های توسعه روابط دوجانبه کار کنند.

روز یکشنبه، مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه دولت سرپرست افغانستان با زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان در کابل دیدار کرد.

وزیر امور خارجه دولت سرپرست افغانستان در این دیدار، خواستار استمرار رایزنی‌ها بین مقامات دولت سرپرست افغانستان و آمریکا شد و گفت: امکان توسعه روابط میان کابل و واشنگتن در بخش‌های مختلف وجود دارد.

متقی و خلیل‌زاد در این نشست، درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و آمریکا، فرصت‌ها و چالش‌های آن گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه طالبان گفت: پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و به پایان رسیدن جنگ، تعامل میان افغانستان و آمریکا، در عمل وارد مرحله تازه‌ای شده‌است.

خلیل‌زاد نیز در این دیدار، تأمین امنیت و بازسازی افغانستان در دوره طالبان را قابل ستایش عنوان کرد.